Эстония может отозвать подписи под пограничными договорами с Россией

Эстония может отозвать подписи под пограничными договорами с Россией2
- 3.05.2022, 12:38
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Страны в настоящее время не имеют юридически оформленной границы.
Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными 18 февраля 2014 года.
Соответствующее предложение в парламент внесла оппозиционная "Консервативная народная партия Эстонии".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас территория Эстонии и сухопутная граница основывается на Тартуском мирном договоре.
Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.
По информации "Немецкой волны", в 2014 году был согласован новый вариант договора о российско-эстонской границе. Документ был одобрен в первом чтении эстонским парламентом, но без ссылки на Тартуский мирный договор. Впрочем, в РФ этот документ до сих пор не ратифицировали.
В то же время в Эстонии значительная часть политических сил настаивает на включении ссылки на Тартуский мирный договор в новое соглашение о границе.