Оккупанты всполошились из-за перехвата СБУ их разговоров

Оккупанты всполошились из-за перехвата СБУ их разговоров2
- 3.05.2022, 12:46
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Теперь военный гуглит, какая статья ему «светит» в РФ.
Российские оккупанты переживают, что после разоблачений СБУ их могут судить дома. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и публикует переписку захватчика Ивана Клименко.
Так, оккупант узнал, что СБУ перехватила его разговор с матерью и очень переживает по этому поводу.
Ниже приводим разговор рашиста с подругой:
- Привет, Полин! Глянь, пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.
- Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е…н и таких, как ты, надо отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, данные.
Второй друг тоже не слишком его поддержал и спросил, зачем он все это писал. И подчеркнул: "Служба в армии - это не шутка".
"Сейчас рашист Иван гуглит статьи уголовного кодекса РФ, чтобы понять, сколько лет ему грозит за разжигание ненависти и пропаганду нацизма", - добавляют в СБУ.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с украинскими защитниками. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.