Украинская разведка рассказала о последних планах Кремля 2 3.05.2022, 12:48

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Россияне пытаются навязать оккупационный режим на захваченных территориях.

Россия рассматривает возможность присоединения временно оккупированных территорий на юге Украины к Крыму. В дальнейшем эти регионы якобы планируют интегрировать в общее экономическое пространство РФ.

Соответствующей информацией поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале. В ГУР также рассказали, как россияне пытаются навязать оккупационный режим — развешивают флаги, выпускают печатки и так далее.

Согласно данным разведки, 1 мая советник так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил про разработку плана по присоединению и последующей экономической интеграции временно оккупированных территорий Украины. Минимальные сроки его исполнения – до 2030 года.

Тем временем на юге рашисты пытаются убедить население в своем контроле над захваченными поселениями. В Геническе 1 мая организовали торжественное поднятие флага РФ, однако жители города проигнорировали "праздник".

Предприятия Ростовской области получили заказ изготовить печатки и штампы для незаконно организованных администраций Мариуполя. Их получат учебные заведения, ЗАГСы, больницы, полиция и оккупационные органы. Это при том, что большинство из упомянутых учреждений полностью разрушено в результате массированных обстрелов города.

На печатках и штампах содержится надпись "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Аналогичные "атрибуты" планируют изготовить для Херсона, о чем уже сообщили рашисты.

В Мариуполе оккупанты продолжают скрывать следы своих военных преступлений. Они ищут тела убитых мирных граждан и сжигают с помощью трех мобильных крематориев, которые работают с 15 апреля.

Отдельно разведка упомянула, что среди оккупационной армии распространяется информация о сроках так называемой "специальной военной операции". Власти РФ постановили провести ее до сентября 2022 года.

Напомним, ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев предполагал, что временно оккупированные территории юга могут присоединить к Крыму. А вот разведка США говорит о подготовке к созданию псевдореспублики "ХНР" на территории Херсонской области.

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