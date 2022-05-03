Как выглядят дачи возле Минска, в которых можно жить круглый год 2 3.05.2022, 13:05

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По сути это полноценные капитальные строения со всеми удобствами.

В продаже все чаще встречаются дачи в СТ, которые позиционируются своими владельцами как дома для всесезонного проживания. По сути это полноценные капитальные строения с центральным водопроводом или скважиной, системой отопления на электричестве и газу. При этом их стоимость ниже, чем на аналогичные варианты в коттеджных поселках под Минском, пишет сайт realt.by.

СТ «Союз-2», Молодечненское направление, 19 км от МКАД

Прекрасное место и для дачи, и для загородного дома в Минском районе — рядом Заславские карьеры, гипермаркет, магазины, городская инфраструктура.

Внутри он полностью готов к проживанию. На полах с подогревом в кухне-гостиной, санузлах, топочной и коридоре лежит плитка. В жилых комнатах — ламинат. Потолки натяжные.

Водоснабжение в товариществе центральное, круглогодичное. В доме установлена система фильтрации воды и прибор учета. Электропроводка – медь, сечение провода 3,2 мм.

Отопление электрическое на трубах и фитингах фирмы KAN. При желании в систему можно подключить газовое оборудование (газовая труба проходит в 3 метрах от участка). Дополнительный источник тепла - чугунный камин (Франция).

К дому примыкает терраса. Участок 7,14 сотки ровный, правильной формы, огорожен металлопрофилем и металлоштакетником. На въезде на парковку - бесшумные откатные ворота с электроприводом. Стоимость этой дачи — 89 900 долларов.

Внутри все готово для проживания - дом обставлен мебелью, есть вся бытовая техника.

Отопление электрическое (по льготному тарифу), водопровод центральный, канализация местная.

СТ «Птичь-2», Раковское направление, 26 км от МКАД

Товарищество находится в 20 минутах от Минска, со всех сторон окружено лесом. СТ огорожено забором, въезд на территорию через откатные ворота, открывающиеся пультом. В пару километрах находится конно-спортивный клуб, а также зона спортивного отдыха «Якутские Горы».

Здесь продается новый дом в современном стиле. Он каркасный, из сухого строганного дерева, стоит на утепленной плите. Окна ПВХ ламинированные, 2-х камерные. К строению с плоской крышей примыкает большая уютная терраса.

По периметру дома сделана отмостка из тротуарной плитки.

Участок ровный, благоустроенный, с декоративными деревьями (туи, ели, березы, ивы, сосны). Размер — 9,4 сотки. За это все просят 72 000 долларов.

СТ «Урожай-2002», Московское направление, 14 км от МКАД

СТ находится в районе Кургана Славы, возле съезда с трассы на аэропорт. До Минска на машине — примерно 12 минут. Добраться можно на маршрутке, автобусе или электричке.

Снаружи дом выглядит как классическая дача с мансардным этажом, но после капитального ремонта. Стены и цоколь утеплены, оштукатурены и покрашены, стоят новые окна ПВХ. Крыша также утеплена. Общая площадь строения — 58 м2.

Внутри частично отделан вагонкой, но есть комнаты и с обоями. Санузел и котельная отделаны плиткой.

Отопление в доме газовое, установлены новые радиаторы. В доме новые электропроводка и сантехника. На всякий случай есть еще и печь на дровах ( 7 м3 колотых дров к ней прилагается).

Участок небольшой, примерно 5 соток. Он благоустроен, есть беседка, теплица, сад, огород и газон. В ста метрах находится зарыбленный пруд.

Дача продается с мебелью и бытовой техникой за 49 900 долларов.

СТ «Беларучи», Мядельское направление, 16 км от МКАД

Это садовое товарищество относительно молодое, поэтому все планировочные решения, уличная сеть, инфраструктура и инженерные коммуникации строились с оглядкой на современные нормы. Здесь широкие дороги, уличное освещение, центральный водопровод, газопровод, видеонаблюдение. Многие люди проживают постоянно. До МКАД на машине 12−15 минут, до пляжа на озере Вяча — 5 минут. Ходит городской транспорт, маршрутка.

Здесь продается новый современный дом для круглогодичного проживания на 109 м2. Стены из газосиликатных блоков (30см), утеплены пенополистирольными плитами (10 см).

Кровля выполнена из мягкой черепицы, утеплена минеральной ватой. Все окна оклеены защитными ударопрочными пленками 3 класса.

Внутри хороший ремонт с применением современных материалов. Планировка такая: зал совмещенный с кухней, три спальни, два санузла, гардеробная. Из комнат есть выход на внутреннюю террасу.

Дом продается с мебелью и бытовой техникой (вытяжка, индукционная электрическая варочная панель, посудомоечная машина, стиральная машина, духовой шкаф с функцией микроволновки). В гостиной установлен кондиционер Gree и чешский камин.

Во всем доме теплые полы с индивидуальной регулировкой температуры в каждом помещении, отопление от электричества. Впрочем, можно перейти и на газ. Заведено 220V и 380V.

Водопровод центральный. Установлена трехступенчатая станция очистки воды. Канализация местная — два колодца с переливом.

Участок довольно большой для дачного — 10 соток. На нем растут взрослые большие деревья, плодовый сад и газон. На участке есть еще хозблок. За эту дачу просят 98 000 долларов.

СТ «Исток», Московское направление, 24 км от МКАД

Дом построен из газосиликатных блоков (400мм), утеплен каменной ватой, оштукатурен, окрашен. Крыша — металлочерепица, полы — плитка, ламинат, доска. Общая площадь — 115 м2.

Отопление от твердотопливного котла-камина и электрокотла с автоматизированной дистанционной системой управления со смартфона. Санузел, водопровод — в доме.

Имеется гараж и погреб, а также небольшой отдельный летний домик с хозпостройкой и уборной.

Размер участка 6,19 сотки. Стоимость дачи — 96 000 долларов.

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