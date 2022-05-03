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Кардиологи назвали самый полезный продукт для организма

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  • 3.05.2022, 13:07
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Кардиологи назвали самый полезный продукт для организма

Он защищает от многих болезней и в целом благотворно сказывается на здоровье.

По мнению турецкого врач-кардиолога, профессор Джанан Каратай, ревень смело можно называть самым полезным продуктом в мире. Он защищает от многих болезней и в целом благотворно сказывается на здоровье, в том числе помогает держать под контролем уровень сахара в крови и нормализует высокое давление. Выводы специалиста опубликовало издание newsyou.info.

В ревене содержится большое количество витамина С, который известен своими мощными антиоксидантными свойствами, также он богат витаминами А, В1, В2, Е и К, которые способствуют укреплению иммунной системы, улучшению качества кожи и профилактике болезни Альцгеймера, объявила специалист. А отвар из ревеня, как подчеркнула Каратай, полезен тем, кто страдает от гипертонии или повышенного сахара в крови.

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