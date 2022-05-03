Сотрудники «Яндекса» массово бегут из РФ за границу 7 3.05.2022, 13:15

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Дефицит айтишников в РФ уже достиг одного миллиона человек.

В России уже давно наблюдается утечка мозгов — к началу апреля из страны уехало около 70 тыс айтишников. Проблема коснулась и популярной в РФ компании «Яндекс», 2 тыс сотрудников которой уехали за рубеж, пишет сайт «Новое время».

Как сообщают российские СМИ, наибольшее количество работников «Яндекса» уехало в Турцию — 800 человек. Остальные выбрали Армению, Израиль и Грузию. Всего за границей остаются 10% работников компании.

«Яндекс» — не единственная компания, штат которой массово бежит за границу. «Avito» и «Тинькофф банк» также фиксируют эту тенденцию с начала войны России против Украины.

Общее число программистов, покинувших Россию только в марте оценивается в 70 тыс человек, но по прогнозам российских аналитиков, в апреле это число могло увеличиться в 1,5−2 раза. И для России это плохой признак, поскольку страна и без того испытывала дефицит айтишников. По мнению Совфеда РФ, дефицит специалистов этой отрасли составляет около миллиона человек.

Вероятно, кадровый голод является одной из причин слабой российской цифровой защиты. Так, хакеры ломают сайты государственных учреждений, крупных банков и компаний один за другим.

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