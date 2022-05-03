Российский юрист рассказал, что добьет Путина 5 3.05.2022, 13:18

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В РФ началась новая «пятилетка похорон».

Президента Российской Федерации Владимира Путина "дожрет" его же паранойя.

В РФ началась новая пятилетка похорон, рассказал российский политический деятель, кандидат юридических наук Марк Фейгин в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению собеседника, российский лидер не такой стрессоустойчивый, как о нем говорят.

"…Мы ждем, когда он сдохнет… чтобы вы понимали… вы понимаете, иногда ослепляет вот это желание, чтобы он скорее отошел, как говорится, …оно ослепляет нас - мы высматриваем: подагрические пальцы, …что-то со спиной, все остальное, расследования, которые дают косвенную информацию…", - заявил собеседник.

Фейгин добавил, что моментами Путин на свой возраст выглядит достаточно старо.

"Выглядит он к своим 70 годам… внешне вроде бы нормально, а по существу моментами мы видим в общем достаточно старого человека… вот я чувствую, что стресс, который, как говорили, "вот он тефлоновый", на него не действует… - я думаю, это неправда", - сказал юрист.

Юрист полагает, что глава РФ все достаточно близко воспринимает, просто это умеет скрывать.

"…о состоянии его судить на 100% я не могу, …но я полагаю, что что-то там есть такое, что дает основание полагать, что это новая пятилетка похорон, и мы скоро станем ее свидетелями. Он ли, его ли окружение - они вступили в 70-летнюю полосу, да, пересекают 70-летнюю границу… Он вошел в такую… полосу, будучи диктатором, что его паранойя она его дожрет…", - спрогнозировал собеседник.

Ранее таблоид The Sun писал, что у Владимира Путина болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. Издание узнало, что президента РФ ждет хирургическое вмешательство.

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