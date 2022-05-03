Воины 79-й бригады в который раз уничтожили подразделение российских оккупантов 4 3.05.2022, 13:25

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Фоторепортаж.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.

Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль.

Следует отметить, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям", - говорится в сообщении.

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