Воины 79-й бригады в который раз уничтожили подразделение российских оккупантов

Воины 79-й бригады в который раз уничтожили подразделение российских оккупантов4
- 3.05.2022, 13:25
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Фоторепортаж.
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.
Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль.
Следует отметить, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям", - говорится в сообщении.