Когда ждать первую клубнику? 3.05.2022, 13:35

фото: kp.by

В прошлом году белорусам с этой ягодой не повезло — погода подвела.

Главным условием для раннего созревания клубники была погода. Многие фермеры начали выращивать ягоды в теплицах. Но и это не всегда помогало. Когда ждать первую клубнику в этом году?

Обычно первая клубника появляется в продаже в конце мая. Например, в 2017-м первую ягоду начали продавать в дворце с 27 мая по 7 рублей за литровую банку, в 2016 году – с 25 мая по 5 рублей, в 2015 – по 3 рубля, пишет сайт media-polesye.by.

В 2019 году, наоборот, клубничный сезон начался 14 мая. За литровую баночку просили 10 рублей, за пол-литровую баночку – 5 рублей. Как поделился один из фермеров, первая ягода созрела позже, чем в прошлом. Тогда первую клубнику семейство собирало уже 6 мая. Сказалась погода: весна выдалась прохладной.

В 2020 году клубники было мало, вымерзла вся. Но некоторые жители Лунинетчины смогли попровавать первые ягоды уже 7 мая. Все благодаря технологиям. В прошлом году погода подвела: солнечных дней было больше, но холодно и, как результат, — клубника зрела плохо. Первые ягоды из теплицы продавали в 20-х числах мая.

По предположению жителей Лунинецкого района, которые занимаются выращиванием «красного золота», клубничный сезон в этом году начнется немного позже прошлогоднего. Причиной стали ночные заморозки в апреле. Только к концу месяца кусты клубники только начали активно цвести, на некоторых — завязались зеленые ягоды.

Ожидается, что массовая тепличная клубника у большинства местных фермеров пойдет только в первой половине мая. Сдвинутся и сроки созревания клубники в грунте.

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