Разведка: Путин продлил сроки войны в Украине 3.05.2022, 13:56

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Информация распространяется среди российских солдат.

Россия планирует закончить так называемую "спецоперацию" в Украине, а по сути войну, не раньше сентября 2022 года.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Также украинские разведчики выяснили и другие планы оккупантов. В частности, РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующую интеграцию их в российское экономическое пространство. Сроки реализации плана - до 2030 года.

В то же время российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе так называемый "председатель горсовета" Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник".

Ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. На штампах и печатях содержатся надписи: Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация.

"Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона", - говорится в сообщении.

Сейчас в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку" - россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работают три мобильных крематория.

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