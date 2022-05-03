Рост цен и количества российских товаров: что происходит в магазинах Беларуси 3.05.2022, 13:57

Санкции уже отразились на карманах белорусов.

Рост цен стал особенно ощутимым и заметным с началом войны в Украине, а на полках все чаще можно увидеть товары российского производства, заменяющие белорусские и зарубежные. Читатели сайта телеканала «Белсат» из разных городов Беларуси рассказали нам о нынешней ситуации в магазинах.

Хлеб, мука, овощи, фрукты.

Начнем с самого ходового товара – хлеба и муки. Еще в марте минчане и жители других городов столкнулись с сокращением выбора хлеба и исчезновением муки с полок. Ассортимент хлеба много где и сегодня никакой, с мукой стало лучше. Правда, не во всех магазинах бывает «Лидская мука», которая обычно имеет спрос среди белорусов. Вместо нее – минская и борисовская. Исключением здесь выглядит Гродненская область, где с «Лидской мукой» проблем нет.

Вместе с тем, если брать Витебскую область, на полках магазинов стало больше муки российского производства, появились даже такие производители, чьей продукции раньше вообще не наблюдалось.

Общие проблемы с мукой явно повлияли и на цены других товаров. Так, до войны лаваш (300 г) в среднем стоил около 1,5 рублей, теперь же можно увидеть цену и в 2,42 рубля за такой же товар. Существенно подорожали и хлебобулочные изделия: по наблюдениям читателей, выпечка в магазинах в среднем стала стоить на 15–30% больше.

Растут цены также и на овощи. Так, за два месяца томаты подорожали до 7,79 (белорусские), 9,39 рублей и 12,99 рублей (Турция).

Белорусские яблоки можно купить за 4,78 рубля. В «Евроопте» килограмм груш стоит целых 12 рублей. Хотя апельсины и грейпфруты – 3,99 рубля.

Макароны, крупы, сахар и масло

Ощутимо возросли цены на макаронные изделия, особенно из твердых сортов пшеницы. Например, макароны Barilla раньше стоили около 3,5 рубля, но часто они были на скидках, и в таком случае их можно было приобрести менее чем за 3 рубля. Сейчас эти скидки за редким исключением исчезли, а сами макароны сейчас стоят более 4 рублей. На полках магазинов увеличился выбор российских макарон из твердых сортов пшеницы, цены на которые ниже итальянских. Но и они тоже дорожают. Сейчас рожки одной российской марки стоят 2,65 рубля, хотя в феврале их можно было купить за 1,89 рубля.

Поднялись цены и на крупы. Например, гречневая крупа подорожала примерно на 0,3 рубля и сегодня стоит около 4 рублей. Рис (800 г) подорожал почти на рубль и сегодня стоит 3,45 рубля (вместо 2,47 рубля до войны).

В середине апреля ощутимо подорожал сахар – цены выросли на 40%. Так, килограмм сахара слуцкого сахарного комбината до войны стоил 1,77 рубля сейчас – 2,55 рубля.

Поднялись цены на подсолнечное масло. Если до войны можно было приобрести 1 л за 4,56 рубля, то сейчас цена будет от 5,87–8,35 рубля То же самое видим с оливковым маслом: ценник на него составляет 7,99–22,99 рубля. Масло подорожало примерно на рубль.

Наблюдается общая тенденция исчезновения скидок на товары, которые раньше зачастую были на акциях. Подобная ситуация наблюдается, например, с фасолью в томатном соусе «Heinz». Раньше ее довольно часто можно было приобрести за 2,75 рубля на скидке, и за 3 рубля с копейками за обычную цену. Теперь же цена на акции перешагнула за 3 рубля, а без скидки фасоль иногда продают и за 5 рублей.

Соки, чай, кофе, алкоголь

Поднялись цены на соки белорусского производства. В частности, сообщают о подорожании соков «Сочны» и «Добры». Тот же яблочный сок без сахара этих производителей можно было приобрести за 2,5 рубля, а иногда и дешевле на скидке, теперь же зачастую цена достигает и 3 рублей.

Еще в феврале чай стоил около 4 рубей за 100 г. Сейчас цены выросли до 5–6 рублей. Особенно больно любителям кофе: цены на некоторые марки поднялись сразу на 4–5 руб.

Начало войны в Украине повлияло на алкогольную продукцию. Многие импортеры быстро откликнулись на падение рубля в конце февраля и взвинтили цены. Сейчас курс снизился, но магазины не спешат понижать цены и делают это только на некоторые позиции, другие так вообще продолжают дорожать. Например, в «Евроопте» до войны можно было приобрести чилийское вино (разлитое в Германии) дешевле 10 рублей, теперь же его продают почти по 14. Вино «Пино нуар» одного из новозеландских производителей в том же магазине подорожало с 36 до 50 рублей. Некоторые марки итальянского вина подорожали почти на 5 рублей. То же самое с вином из Грузии. Хотя в некоторых магазинах еще можно найти вино по старым ценам, но, как говорят продавщицы – распродают последнее.

Табак, бытовая химия

Читатели также обращают внимание, что в магазинах Беларуси исчезают сигареты. Марки вроде NZ, Camel поставщики больше не привозят. Ранее подобная ситуация была с некоторыми другими марками. Они, правда, вернулись в продажу, но их качество значительно ухудшилось. Напомним, что ранее известные торговые табачные марки отказались работать с Беларусью из-за санкций. И теперь исчезновение из продажи объясняют именно последствиями санкций. При этом цены на сигареты увеличиваются. На некоторые марки за последние два месяца рост цен составил 0,5 рубля.

В апреле стало известно, что немецкий концерн Henkel, один из главных мировых производителей бытовой и промышленной химии, выходит из бизнеса в России. Это отразилось на ценах: стиральные порошки и средства для мытья посуды стали дороже на 60%.

Сегодня многие белорусы переориентируются на более дешевые магазины – «Остров чистоты», «Белтаможсервис», «7 пятниц», «Светофор». Но и там не все гладко с ассортиментом и ценами.

Наиболее очевидно уменьшился ассортимент в магазинах «Светофор». Обычно заполненные полки теперь выглядят полупустыми. Практически не осталось в продаже дешевой бытовой химии, невозможно приобрести туалетную бумагу. В магазинах говорят, что на самом деле товаров хватает. Но вот пока руководство торговой сети не может никак договориться с поставщиками по вопросу цен. К тому же покупатели стараются сделать запасы, так как опасаются, что цены будут расти. Люди брали упаковками моющие средства, чай, кофе. Поэтому все прежние запасы просто закончились.

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