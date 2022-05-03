«Родители взорвались на мине с телом погибшего ребенка» 4 3.05.2022, 14:01

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История зверств рашистов в уничтоженном селе Кухари.

Четыре ящика в подвале вместо кровати, одеяло и подушка, чтобы закрыть уши и не слышать взрывов, десять испуганных котов рядом и... неразорванная двухметровая ракета, которая "поселилась" по соседству в летней кухне. Среди развалин соседних домов в одном из уцелевших Валентина провела сама не одну неделю. И каждый день молилась Богу, хоть бы вражеские снаряды не похоронили ее прямо в подвале. Свою историю женщина рассказала журналистам "Главреда".

Село Кухари на Киевщине оказалось в оккупации в самом начале вторжения – захватчики зашли туда на второй день войны. Для них это был важный пункт, ведь через него проходил один из обходных путей на Киев.

Но рашистов ждала неожиданность – они наткнулись на уже взорванный мост через реку Тетерев. Дальше двигаться они не смогли и засели в селе на три недели – именно столько времени украинским воинам пришлось оккупантов оттуда выбивать. Но когда в середине марта россияне из села сбежали, то начали воплощать свою беспощадную месть. Они уничтожали Кухари целыми улицами – "поливали" их из артиллерии и ежедневно сбрасывали авиабомбы.

До войны в Кухарях жили почти 700 человек, во время оккупации там остались лишь около десятка местных жителей. Среди них и Валентина. Женщине пришлось прятаться от обстрелов в подвале у соседа, который также уехал – своего погреба в доме местной жительницы не было.

"Как только началась война, через пару дней русские уже были у нас в селе. Строчили своими БТРами у нас под окнами. Они очень хитрые – становились с техникой посередине между домами, чтобы когда наши будут стрелять, то прикрыться домами и людьми. И знаете, что они еще творили? Едут танком по селу, дуло наводят и стреляют по проводам, чтобы света не было", – вспоминает жительница села.

Оккупанты стреляли и днем, и ночью. Бешеный гул постоянно "резал уши", ведь техника захватчиков стояла всего в трех домах от подвала, где пряталась Валентина. Вместе с женщиной от страха тряслись еще с десяток котов и маленькая собачка. Они сбежались к ней со всей улицы, когда выехали хозяева, и Валентина забрала их в свое маленькое укрытие вместе с собственными домашними животными.

Захватчики с первых дней уже повадились в местный магазин – сбили замок, зашли и сели обедать.

"Продавщица рассказывала, что заходит – а они сидят. Продуктов набрали себе, обедают. Она зашла и молчит, а что ей было делать. Те поели, а потом сказали, чтобы она для них еще с собой наготовила продуктов и бутылку водки", – рассказывает Валентина.

Когда российских оккупантов наконец удалось выбить из села, они, как в отместку, начали стирать Кухари с лица земли. Не жалели ни ракет, ни артиллерийских снарядов. Во время одной из бомбардировок ракета унесла жизнь 14-летнего мальчика, у семьи которого в селе была дача. Тело ребенка пришлось перевозить на лодке, ведь мост был взорван.

"Переправили через реку тело этого мальчика. На той стороне уже подъехал на машине отец ребенка. Кладут этого мальчика, женщина садится – и так все вместе в Буче попали на растяжку. Говорили, будто мужчина выжил, но я точно этого не знаю", – рассказывает Валентина.

Еще одна женщина переехала в Кухари из Луганска. Убегала от войны, но война ее догнала и здесь.

"Сын купил ей здесь дом. Когда уезжал мой сосед, то мы пошли к ней и просили, чтобы она тоже уехала. А она говорит: "Я, пожалуй, останусь в своем доме. Я никуда не пойду". Потом мне рассказывали, что ее ранило. И дальше я больше ничего о ней не знаю", – говорит Валентина.

Однажды "смертельный привет" от оккупантов прилетел в соседскую летнюю кухню, которая всего за несколько метров от подвала-укрытия Валентины. Двухметровая ракета упала и, к счастью, не разорвалась. Когда в Кухарях были украинские военные, они взглянули на ракету и сказали, что если туда попадет еще какой-то снаряд и она взорвется – в селе снесет пол угла.

"Представьте – я сама сижу в том подвале. Поставила там иконы и молилась Богу. День прожила, приходит ночь – молюсь, чтобы дожить до утра. И как летали самолеты и были бомбежки, в той летней кухне и в доме повылетали окна, но ракета, слава Богу, не взорвалась. И я осталась жива", – говорит Валентина.

Женщина спала в подвале на четырех ящиках, которые ей служили за кровать. Валентина рассказывает, что пыталась заглушить невыносимые звуки постоянных обстрелов и бомбардировок. Для этого накрывалась подушкой, а потом еще одеялом и курткой.

"Вот такое мы пережили... Тяжело, очень тяжело. Здоровья нет. У меня в первые дни ноги отняло от волнения, я не могла ходить. Приходилось ходить с двумя палочками", – вспоминает женщина.

Сварить что-то есть было почти нереальным делом, ведь выйти из подвала означало подвергнуть себя смертельной опасности. Приходилось перебиваться сухомяткой, а порой и едва не голодать.

"Я выходила, шла к себе домой, включала газ, чтобы что-то сварить поесть. И только ставила греться воду – опять начинают стрелять. Выключаю газ и снова бегу прятаться", – рассказывает женщина.

А хлеба местные жители не видели три недели, пока село было под российской оккупацией. Уже когда зашли в Кухари украинские военные, то начали привозить людям хлеб и другую еду. Валентина рассказывает, что была очень рада наконец увидеть украинских солдат.

"Когда наши военные зашли в село... Они столько вытерпели, но сказали, что будут бороться. Шапку мне подарили и сказали, чтобы я не снимала, пока не закончится война", – рассказывает женщина и показывает подарок украинских воинов.

Уже когда оккупантов удалось выгнать из села, Валентина под постоянными бомбардировками провела еще около двух недель. Рассказывает, что раньше ей уехать не удалось. Связи не было, сообщить, что она жива и где прячется, женщина не могла. А волонтеры, которые приезжали в Кухари вывозить людей, не знали, где ее искать.

"Через день после того, как взорвали четыре соседних дома, я услышала, как неподалеку остановилась машина. У меня уже было такое состояние – я больше не могла сидеть. Я решила выйти на улицу. Думаю – пусть будет, что будет. Если русские, то скажу – стреляйте, я уже больше терпеть не могу. Но это были наши", – говорит женщина.

Как оказалось, родные Валентины уже всех подняли на ноги, разыскивая ее. Так они вышли на волонтеров, которые согласились поехать в село и поискать там женщину. Ребята прочесывали все подвалы по улице, и тут Валентина сама к ним вышла. Собираться было некогда – женщина схватила лишь документы и отправилась в путь в том, в чем была.

"Когда меня везли, меня аж трясло. Ребята меня всю дорогу успокаивали. Ходить я не могла, у меня ноги подкашивались", – вспоминает женщина то, что ей пришлось пережить.

Когда Валентина уезжала, в селе остались всего несколько местных жителей. Одна женщина даже собрала коров, которые были без хозяев, и сама за ними ухаживала. Людей просили уехать, но они сказали, что останутся в Кухарях уже до победы.

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