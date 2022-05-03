Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь армии и украинцам более $140 млн 5 3.05.2022, 14:03

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Реальная сумма может быть большей.

Самые богатые украинцы пожертвовали на помощь армии и гуманитарную поддержку населения минимум $140 млн с начала войны. Об этом пишет украинский Forbes.

Реальная сумма может быть большей, т.к. издание не учитывало пожертвования в размере менее $2 млн. Также часть наиболее обеспеченных украинцев, включая Петра Порошенко, не предоставили информацию о своей денежной поддержке.

Наибольшую сумму финансовой помощи предоставил Ринат Ахметов – $72 млн, плюс $30 млн налогов, которые его компании заплатили в госбюджет авансом. По подсчетам пресс-службы СКМ, помощь получили 2,1 млн украинцев. В целом Ахметов развивает семь направлений помощи.

Собственники Эпицентра – Александр и Галина Гереги – помогли на $10 млн, плюс $30 млн налогов авансом. Гереги концентрируют помощь ВСУ и теробороне. Также предложили властям Харькова бесплатно пользоваться продукцией строительных супермаркетов для нужд города.

Совладелец АТБ Геннадий Буткевич пожертвовал $5,7 млн в основном на помощь военным, детям в больнице "Охматдет" и тысячам украинцев, которые получают гуманитарку от АТБ.

Компания Ferrexpo Константина Жеваго, к которому остаются вопросы правоохранительных органов Украины, отдала на гуманитарные нужды $6,7 млн, плюс $30 млн налогов авансом.

Создатель стартапа MacPaw Александр Косован перечислил ВСУ $5 млн.

Юрий Косюк, основной акционер производителя курятины МХП, передал армии продукции компании на $12 млн.

Олег Крот и Юрий Лабезников из холдинга Techiia, специализирующемся на киберспорте, закупила для ВСУ оборудования на $3,9 млн.

Вадим Новинский (Smart Holding) пожертвовал $7 млн в основном на закупку медоборудования.

Макс Поляков, основатель Nooshere, отдал на гуманитарные нужды минимум $2,3 млн. Он не раскрывает точной суммы поддержки, т.к. не хочет пиариться на войне, уточняет Forbes.

Также армии и украинцам помогли Сергей Тигипко ($3,3 млн), Дмитрий Фирташ ($9,7 млн) и Александр Ярославский ($3,3 млн).

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