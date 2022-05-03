Начинается новая фаза войны 5 Анатолий Амелин, «Новое время»

3.05.2022, 14:16

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Речь идет уже об истощении и уничтожении РФ.

Санкции, изоляция России, мировая коалиция против нее и укрепление украинской армии — элементы одного проекта, который начал Путин. Но который поддержал весь мир, не желающий иметь рядом с собой неадекватного соседа, пьющего и постоянно угрожающего всех убить.

Впрочем, необходимо быть готовыми, что путь не слишком быстрый.

Санкции сегодня уже производят эффект, но недостаточный. Россия продолжает получать сверхдоходы от энергоресурсов. Только за первые 3 месяца 2022 года профицит торгового баланса — почти $60 млрд. И если санкции не усилить, то по итогу года он достигнет $300 млрд!

Следовательно, санкции будут усиливаться! И к концу года доходы существенно снизятся.

Важно понимать, что нефтяные доходы РФ и качество жизни россиян практически не связаны, и их жизнь будет только ухудшаться.

Россия, к сожалению, еще имеет запас прочности на 1,5−2 года — финансовую подушку даже с учетом санкций. Но каждый день она будет ослабевать, и каждый день россияне будут беднеть и становиться злее. Рабы готовы долго терпеть. Пока им не придется драться за еду или становиться «пушечным мясом». В России из 85 субъектов федерации 72% (62 субъекта) — дотационные. Безработица к концу 2022 года вырастет до 9% (более 2 млн человек). И тренд усилится в 2023 году. России будет выгоднее утилизировать их как «пушечное мясо» в Украине, чем платить пособие или содержать их в тюрьме из-за роста преступности. Но «пушечное мясо» получит выбор — не становиться им, и это будет новой базой протестного потенциала.

В то же время Запад продолжит накачивать Украину оружием, которое будет утилизировать вооруженные силы рф и упомянутое «пушечное мясо», а также будет наносить все более дальние удары по территории РФ — аэропорты, военные базы, предприятия ВПК, энергетическая инфраструктура, просто промышленные предприятия, логистические узлы, органы государственной власти.

Все это порождает, с одной стороны, страх, с другой — уже неприязнь к собственной власти, неспособной защитить и даже уничтожающей собственный народ.

Потенциал 2-й армии мира улетучивается вместе с ее ракетами, которые она не сможет больше производить. Современные танки и другие военные технологии оказались фейками. Расконсервация старой техники — признак отсутствия резерва современного вооружения. И она тоже будет утилизирована.

Путин начал войну на уничтожение. Но не Украины, а России.

И срок жизни этой недоимперии истекает в ближайшие 24 месяца. Вы можете включать таймер.

Бурное развитие Украины и превращение ее в регионального субъекта еще впереди, но оно начнется не раньше падения недоимперии. Это наша миссия.

Поэтому наберемся терпения и ускорим вместе этот момент.

Анатолий Амелин, «Новое время»

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