Оккупанты начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

Оккупанты начали штурм «Азовстали» в Мариуполе9
- 3.05.2022, 14:18
- 10,026
Российские солдаты пытаются прорваться на территорию завода.
Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, российские оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Про это он заявил в своем Телеграмм-канале. Эту же информацию ему подтвердил заместитель командира полка "Азов", пишет УНИАН.
"Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет", - отметил Цаплиенко.
Он напомнил, что перед штурмом авиация РФ несколько часов подряд бомбила "Азовсталь". Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя.