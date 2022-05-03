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Оккупанты начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

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  • 3.05.2022, 14:18
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Оккупанты начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

Российские солдаты пытаются прорваться на территорию завода.

Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, российские оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Про это он заявил в своем Телеграмм-канале. Эту же информацию ему подтвердил заместитель командира полка "Азов", пишет УНИАН.

"Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет", - отметил Цаплиенко.

Он напомнил, что перед штурмом авиация РФ несколько часов подряд бомбила "Азовсталь". Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя.

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