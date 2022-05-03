Ученые подчитали, сколько бы стоило строительство египетской пирамиды сегодня 3 3.05.2022, 14:41

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В качестве примера использовалась пирамида Хеопса.

Египетские пирамиды являются важным историческим архитектурным наследием страны, привлекая туристов и исследователей со всего мира. Эксперты решили посчитать, во сколько бы обошлось строительство такой конструкции в современности, пишет lenta.ua.

Состоянием на 2018 года в Египте насчитывалось почти 140 древних пирамид, большая часть из которых строилась в качестве гробниц для правителей. Были и конспирологические версии, согласно которым это были космические обсерватории. Архитекторы еще в 2012 году начали высчитывать, сколько бы пришлось вложить в строительство такого «здания» сегодня. Для этого в учет принимались размеры сооружений, затраченные материалы и прочие нюансы.

В качестве примера использовалась пирамида Хеопса, известная также как Великая пирамида в Гизе. По оценкам историков, построили ее порядка 4 500 лет назад. На момент окончания работ высота сооружения достигала 146 метров. Под воздействием ряда факторов, включая природные, показатель изменился до 138 метров. Пирамида строилась с использованием 2,3 млн камней, каждый из них весил около 3 тонн. Суммарная же масса конструкции оценивается экспертами в 6,5 млн тонн. На строительство потратили не менее 20 лет, хотя конечные сроки расходятся.

Архитектор из Франции Жан-Пьер Уден уверен, что сейчас построить такую же большую пирамиду вполне возможно, хотя это не самая простая задача. Для этого были бы задействованы современные виды техники, включая подъемный кран. Из-за высоты сооружения верхушка возводилась бы посредством привлечения вертолетов. Те сейчас активно используются во время строительства небоскребов и мостов.

При современных инструментах процесс занял бы около пяти лет. Привлечь потребовалось бы до 2 000 специалистов, что довольно скромный показатель по сравнению с тем, сколько людей были задействованы при возведении пирамид в Древнем Египте. При учете расходов на материалы, рабочих и другие необходимые вещи, инициатива бы обошлась примерно в 5 млрд долларов. Такая стоимость является не совсем заоблачной. К примеру, расположенный в Манхэттене Всемирный торговый центр стоит 4 млрд долларов.

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