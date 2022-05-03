Сотрудники российского военпрома жалуются на низкие зарплаты и увольнения

Сотрудники российского военпрома жалуются на низкие зарплаты и увольнения6
- 3.05.2022, 14:54
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В течение значительного времени индексация вообще не проводилась.
Работники военно-промышленного комплекса страны-оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Украинская разведка опубликовала письмо профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства Михаилу Мишустину.
"Сотрудники сетуют на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась. Авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер". Из-за этого происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников", - отмечает разведка.
Как известно, это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК.
Как отмечает разведка, профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия, но не видит взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и неспособностью бюджета оккупантов финансировать их работу.