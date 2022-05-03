Рада запретила пророссийские партии в Украине 6 3.05.2022, 14:53

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За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Сегодня, 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1). 330 голосов", - написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Также Железняк прокомментировал, голосовали ли депутаты бывшей ОПЗЖ за этот закон.

"Ну, во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, "За" проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы ("Платформа за життя та мир") и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные", - добавил нардеп.

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