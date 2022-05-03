Герасимов и игры башен Кремля 3 Константин Машовец

3.05.2022, 15:09

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Константин Машовец

ФСБ пытается переложить вину за провал российской агрессии в Украине на армию?

На днях в СМИ с подачи нескольких влиятельных американских изданий широко разошлась информация о том, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов якобы приезжал в Изюм, чтобы попытаться изменить ход российского наступления на востоке Украины, возглавив его лично. Утверждается, что Украина узнала о визите Герасимова и нанесла удар по одной из позиций, где он находился, но поздно – тот уже успел уехать, не получив ранений, вопреки распространенной ранее информации. В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что в результате ударов по району погибли не менее 200 российских оккупантов, включая 30 старших офицеров – от майора до полковника.

Прежде всего нужно отметить, что Герасимов вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Именно эти люди принимали решение о вторжении в Украину. В то же время, сейчас в окружении кремлевского главаря идет серьезная борьба.

Что касается широко разошедшейся сомнительной информации, то я сильно сомневаюсь, что начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов действительно был под Изюмом или вообще ступал на территорию Украины. Распространение таких "уток", а именно так можно квалифицировать распространяемую информацию о якобы поездке Герасимова под Изюм, выгодно одной из "башен" Кремля.

Когда полное поражение России станет очевидным, там начнется поиск главных виновных. Сейчас он находится на начальной стадии, поэтому все каким-то образом причастные к теме Украины и нападения на нее стараются обезопасить свои задницы. То есть, эта "утка" запущена спецслужбистами для отбеливания своих людей из 5-ой службы ФСБ, которые попали под раздачу — хотя, вопреки расхожему мнению, я считаю, что с генералом ФСБ Сергеем Беседой ничего страшного не происходит. Тут можно отметить, что именно это подразделение спецслужбы уверяло Путина, что российскую армию в Украине будут встречать с цветами и караваями. Вместе с тем, пока идет агрессия, никто больших разборок устраивать не будет, идет только обмен такими вот информационными ударами между противоборствующим партиями.

К моменту разгрома в Украине каждой из "башен Кремля" нужно иметь свое алиби о невиновности в провале, а также конкурента, который провалился. Именно так стараются делать условные "армейцы" и "фсбшники", ведь армия является всего лишь одним инструментом всего комплекса силовых ведомств, которые задействовало политическое руководство Кремля в атаке на Украину. Будущий полный провал России станет в том числе и общим результатом результатом "работы" упомянутых ведомств, как бы они не перебрасывали ответственность друг на друга.

Константин Машовец, "Апостроф"

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