Правительство Германии приняло решение о поставках Украине самоходных орудий Panzerhaubitz 2000 10 3.05.2022, 15:15

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Гаубицы могут стрелять на расстояние до 40 километров.

Правительство Германии приняло решение о поставках Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000 из запасов бундесвера. Берлин поставит семь систем бронированного артиллерийского орудия.

Об этом говорится в материале Welt.

По данным издания, политическое решение канцелярии и Министерства обороны Германии было принято вопреки совету руководящих кадров Бундесвера. Они указали, что только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000, находящихся на вооружении Бундесвера, были исправны и незаменимы для собственных нужд.

Также ставится под вопрос использования для Украины оружия, имеющего сложную цифровую систему управления огнем. Правительство проигнорировало эти опасения, хотя одна из его политических максим состоит в том, чтобы не ослаблять Бундесвер и его способность формировать союзы поставками оружия на Украину.

Panzerhaubitzen 2000 – это тяжелые артиллерийские орудия, которые могут стрелять на расстояние до 40 километров.