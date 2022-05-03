Царева приговорили к 12 годам тюрьмы 3 3.05.2022, 15:19

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Олег Царeв

Решение вынес Шевченковский районный суд города Киева.

Шевченковский районный суд города Киева заочно приговорил к 12 годам заключения бывшего народного депутата Украины Олега Царева.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины. Речь идет о публичных призывах к умышленным действиям с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины, а также о публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

В частности, в апреле-мае 2014 года во время президентской избирательной кампании Царев в эфире "Общественного телевидения", российских "Россия 24" и "1 канала" называл украинскую власть нелегитимной, настаивал на предоставлении русскому языку статуса государственного. Также он призывал к созданию "Федеративной республики Новороссия", в которую предлагал включить Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Днепропетровскую области.

Доказательствами вины Царева послужили видеозаписи программ с его участием, их расшифровки и лингвистические экспертизы, а также показания двух бывших сотрудников госохраны, которые сопровождали Царева во время предвыборной кампании 2014 года.

Кроме этого, Шевченковский райсуд обратился к президенту Владимиру Зеленскому с представлением о лишении Царева ордена "За заслуги" III степени. Этот орден он получил в 2011 году от экс-президента Виктора Януковича.

"Царев после совершения уголовного правонарушения продолжил антиукраинскую деятельность, в частности, в условиях развязывания политическим руководством Российской Федерации агрессивной войны против Украины, которая длится с 2014 года и перешла в фазу настоящего геноцида украинской нации с проявлениями издевательств и насилия над гражданскими, включительно с детьми и женщинами... В соответствии с общедоступными данными из СМИ, принимал активное участие совместно с российскими военными в мероприятиях, прикрываясь благотворительной миссией в форме псевдопомощи жителям Киевской области... Когда российские военные уничтожали все, что было живое на территории Украины. Учитывая отсутствие у обвиняемого общеэтических и общепринятых человеческих основ в части уважения к государственным институтам и также государству Украина в целом. Несмотря на этническое украинское происхождение и определенный опыт государственной службы, суд просит лишить государственной награды", - говорится в тексте решения.

Комментарий Офиса генпрокурора

В Офисе генерального прокурора Украины подтвердили, что суд признал виновным и приговорил Олега Царева к 12 годам лишения свободы за публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также к насильственному изменению конституционного строя.

Также Царева лишили первого ранга государственного служащего и права занимать выборные должности, должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

"Прокуроры в суде доказали, что с апреля по май 2014 года во время публичных мероприятий в городах Киеве, Донецке, Днепропетровске и других местах, а также в интервью для различных средств массовой информации бывший народный депутат Украины высказывал призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также к насильственному изменению и свержению конституционного строя", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, уголовное производство против Царева относительно посягательства на территориальную целостность страны прокуратура Киева зарегистрировала еще в апреле 2014 года.

Шевченковский суд Киева рассматривал это дело с 2016 года по заочной процедуре, поскольку бывший нардеп сбежал за пределы страны и находился в розыске.

Новое подозрение Цареву в госизмене

Накануне полномасштабного вторжения РФ Financial Times писало о намерениях оккупантов назначить Олега Царева главой оккупационной администрации, которая выполняла бы роль якобы легитимного органа власти.

В марте, после начала полномасштабного наступления РФ, Царев появился в соцсетях и публично призвал мэра Кривого Рога Александра Вилкула сдаться россиянам и отдать им под контроль город. Но Вилкул, бывший соратник Царева, послал его вслед за "русским кораблем".

Российские пропагандистские СМИ писали, что Царев якобы находится под Киевом, где шли бои между ВСУ и российскими военными.

После этого Цареву сообщили еще одно подозрение. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями.

По данным следствия, народный депутат IV-VII созывов Верховной Рады Украины неоднократно публиковал в собственном Telegram-канале призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

За совершение таких преступлений в период военного положения Олегу Цареву "светит" пожизненное лишение свободы.

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