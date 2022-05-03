В Молдове будут штрафовать за георгиевскую ленту 2 3.05.2022, 15:27

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В последнее время в стране обострилась ситуация из-за ряда взрывов в Приднестровье.

Несмотря на решение местных властей молдавского автономного региона Гагаузии, полиция Молдовы обещает штрафовать всех граждан страны в случае использования ими запрещенной центральной властью георгиевской ленты.

Об этом рассказал глава генерального инспектората полиции страны Виорел Чернеуцану, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Я не буду давать сейчас свою оценку закону, принятому в Национальном собрании Гагаузии. Для этого есть другие ответственные и компетентные органы, но мы будем применять закон, который принял парламент Молдовы", - сказал Чернеуцану.

Глава генинспектората предупредил, что людей, не соблюдающих закон, будут "идентифицировать разными средствами и методами, полиция будет применять не физическую силу, а смекалку".

"Мы все равны перед законом. Чтобы не стать жертвой провокаций, мы должны совещаться друг с другом, прежде чем совершать определенные действия. Все граждане должны уважать правовые рамки и должны быть убеждены, что их действия не подпадают под одну из статей Кодекса о правонарушениях или Уголовного кодекса", - сказал Чернеуцану.

Напомним, в последнее время в Молдове обострилась ситуация из-за ряда взрывов в Приднестровье. Украинская разведка сообщила о подготовке Россией провокаций в непризнанном регионе, чтобы втянуть его в войну.

Дополнительно создал напряженность запрет символики в поддержку войны РФ против Украины, в том числе георгиевской ленты.

Автономный регион Гагаузия принял закон, разрешающий ленту, вопреки национальному законодательству.

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