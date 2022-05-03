Чем запомнился болельщикам спортивный апрель? 2 3.05.2022, 15:45

Наиболее значимые события в мире белорусского спорта за прошедший месяц.

В традиционной рубрике В традиционной рубрике «АиФ» выделил наиболее значимые события в мире белорусского спорта в апреле.

ТЕННИС

Ограничение на участие белорусских спортсменов в международных турнирах длится уже более двух месяцев. Ближайшие перспективы туманны, за редким исключением федерации пока не спешат принимать белорусов обратно в мировую спортивную семью.

Наиболее заметны белорусы на теннисной арене. Выбирается из спортивной ямы четвертая ракетка мира Арина Соболенко. После череды мартовских неудач, когда теннисистка не смогла выиграть ни одного матча на официальных соревнованиях, в апреле спортсменка впервые в сезоне добралась до финала турнира серии WTA. Причем в Штутгарте белоруска одержала ряд особо значимых побед, обыграв двух представительниц топ-10 испанку Паулу Бадосу и эстонку Анетт Контавейт, а также победительницу US Open-2019 канадку Бьянку Андрееску. Лишь против первой ракетки мира польки Иги Швёнтек наша спортсменка пока аргументов не нашла, именно ей Арина Соболенко уступила в финале турнира.

А вот другие белорусские теннисисты были не так заметны в апреле. Виктория Азаренко посвятила месяц решению проблем в личной жизни, взяв паузу в спортивных выступлениях, практически не выступала и Александра Саснович. Без особых всплесков играли на турнирах Илья Ивашко и Егор Герасимов.

ХОККЕЙ

Белорусские болельщики продолжают следить за нашим представителем в сильнейшей хоккейной лиге мира НХЛ Егором Шаранговичем. В апреле нападающий «Нью-Джерси» впервые в карьере оформил хет-трик в рамках выступлений в НХЛ – белорус забросил три шайбы в игре против «Флориды». Но стоит отметить, что клуб, за который выступает Егор Шарангович, не смог пробиться в плей-офф лиги.

Тем временем жлобинский «Металлург» стал чемпионом Беларуси по хоккею. В серии до четырех побед игроки этого клуба обыграли минскую «Юность» – 4:3. «Металлург» завоевал чемпионский титул во второй раз в истории.

Также отметим, что канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу со сборной Беларуси по хоккею. В мае наши игроки должны были выступить на Чемпионате мира в Финляндии, но команду отстранили от участия. Альтернатива – товарищеский турнир Liga Stavok St. Petersburg Cup в Санкт-Петербурге с национальной и молодежной сборными России с 5 по 8 мая.

ФУТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ

Продолжается национальное первенство по футболу в Высшей лиге. Уже после шести туров можно назвать главного фаворита турнира – борисовский БАТЭ, игроки которого пока выступают значительно лучше других клубов. Действующий чемпион солигорский «Шахтер» пока не может найти своей лучшей игры и располагается в середине турнирной таблицы.

У волейбольного солигорского «Шахтера» дела идут лучше, чем у земляков-футболистов. Солигорчане в шестой раз подряд стали чемпионами Беларуси. В серии до трех побед были обыграны волейболисты минского «Строителя» – 3:0.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».