Даже элитные подразделения врага не выдерживают давления украинских защитников 3.05.2022, 16:29

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За два месяца войны в Украине армия РФ понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.

Оккупанты жалуются, что их элитные подразделения отказались воевать с ВСУ и «уе*али в Россию».

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, пишет УНИАН.

«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят идти дальше. Вот эти всякие спецы нев**б*нные, боевики наши, б**дь, заднюю дали, уе*али в Россию…» - недовольно рассказывает своему знакомому оккупант.

Он признается, что за два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.

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