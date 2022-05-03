Забег в Варшаве выиграл политбеженец из Беларуси Тарас Тельковский

Забег в Варшаве выиграл политбеженец из Беларуси Тарас Тельковский1
- 3.05.2022, 17:33
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Белорусские бегуны выступали в нейтральном статусе.
В Варшаве 3 мая прошел традиционный забег, приуроченный ко Дню Конституции.
В забеге на 5 километров участвовали около трех тысяч человек. В мужском зачете победителем стал белорус Тарас Тельковский, который был членом юниорской сборной Беларуси по легкой атлетике, сообщает сайт euroradio.fm.
Тельковский — политический беженец из Беларуси. В Польшу он попал по гуманитарной визе.
Белорусы могли принять участие в забеге после подписания документа, что они выступают против российской агрессии в Украине. Также белорусские бегуны выступали в нейтральном статусе.
Свою победу Тельковский посвятил народам Беларуси и Украины, которые выступают против режимов России и Беларуси.
Кстати, в 2017 году Тарас пробежал 500 км за пять дней — так он отметил 500-летие белорусского книгопечатания.