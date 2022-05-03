Сельскохозяйственную технику, которую кадыровцы угнали в Украине, дистанционно заблокировали 8 3.05.2022, 17:43

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Общая сумма украденного — несколько миллионов евро.

Чеченских военных обвинили в краже тракторов и комбайнов из Мелитополя. Технику доставили в родное село главы чеченского правительства. Но она не завелась: ее удалось заблокировать дистанционно, пишет сайт meduza.io.

В конце марта и в начале апреля компания «Агротек-Инвест» — официальный дилер американского производителя сельхозтехники John Deere в Украине — несколько раз сообщала о краже техники со своей выставочной площадки в Мелитополе. По информации «Агротек», были украдены трактор и не менее трех комбайнов John Deere, а также не менее пяти сеялок шведской компании Väderstad на общую сумму несколько миллионов евро.

«Агротек» обвинила в краже «кадыровцев» — бойцов чеченских силовых подразделений, прибывших в Украину в составе российских войск. «Техника уже вывезена в Чечню, под Грозный. Благодаря [системам навигации], установленным на оборудовании, наши специалисты зафиксировали, что техника находится на территории хозяйства в поселке Закан-Юрт», — заявили в компании.

Как отмечало украинское издание «Зеркало недели», которое в середине апреля опубликовало статью о краже сельхозтехники и других предполагаемых преступлениях российской армии в Мелитополе, в селе Закан-Юрт родились братья Муслим и Темирлан Хучиевы. Первый из них возглавляет правительство Чечни, второй является главой Ачхой-Мартановского района Чечни (в нем и расположен Закан-Юрт), а раньше был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова. После оккупации Мелитополя этот фонд привозил в город российскую гуманитарную помощь, писало «Зеркало недели».

2 мая о краже сельхозтехники из Мелитополя рассказал CNN. Неназванный украинский бизнесмен сообщил журналистам, что с площадки «Агротек» в Мелитополе забрали все находившиеся там машины — 27 единиц общей стоимостью около пяти миллионов долларов. Одни военные приходили за техникой по утрам, другие — по вечерам, рассказал источник CNN. Он предположил, что это могли быть «конкурирующие группы».

Часть техники оказалась в деревне неподалеку от Мелитополя, а часть переправили в Закан-Юрт, который находится в более чем тысяче километров. Однако конструкция украденных машин позволяет не только отследить их перемещения, но и удаленно заблокировать их работу. «Когда захватчики пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже завести, потому что комбайны заблокированы дистанционно», — заявил источник CNN.

Он не уточнил, вся ли вывезенная с площадки «Агротек» сельхозтехника заблокирована или только ее часть. Но отметил, что украденные машины все равно так или иначе можно будет использовать: «Похоже, угонщики нашли в России консультантов, которые пытаются обойти защиту. [Но] даже если они продадут комбайны на запчасти, они заработают какие-то деньги».

Другие источники CNN в Мелитополе рассказали, что российские военные якобы предложили местным фермерам отдать им половину дохода. Но те не могут экспортировать свою продукцию («Ни один элеватор не работает. Ни один порт не работает. Это зерно с оккупированной территории никуда не вывезти»), поэтому российские войска просто стали забирать у них зерно («Они похищают его, увозят в Крым и все»). Несколько дней назад мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что зерно и продовольствие из города похищают в «промышленных масштабах». А в украинских телеграм-каналах появилось видео, где, как утверждается, снята колонна зерновозов с буквой Z в Мелитополе.

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