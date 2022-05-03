Чем уличная гимнастика привлекает девушек, и как быстро приходит результат 1 3.05.2022, 17:59

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Минчанка рассказала, чем ее зацепил этот вид спорта и как снять боль в мышцах после тренировок.

Воркаут больше привлекает парней, но на тренировки приходят и девушки. Жительница Минска Вероника Городецкая рассказала корреспонденту агентства «Минск-Новости», чем ее зацепил этот вид спорта, о пари на торт и способе снять боль в мышцах после тренировок.

— Как так вышло, что вы попали в этот спорт?

— Случайно. Однажды одноклассница предложила пойти с ней на тренировку. Почему бы и нет? Понравилось, поэтому продолжила этим заниматься. Позже участвовала в соревнованиях. Это не только возможность показать, чему научилась, но и шанс завести новые знакомства.

— Чем же так зацепила первая тренировка?

— Познакомилась с ребятами, которые уже давно занимаются воркаутом, и увидела прогресс, которого можно добиться в результате усердных тренировок. Было атмосферно: играла музыка, спортсмены работали на турниках. Приходили новые люди, которым опытные что-то подсказывали, советовали. Благодаря этому быстро почувствовала себя частью коллектива, влилась в процесс.

— Много ли девушек увлекаются воркаутом?

— Значительно меньше, чем парней. Не думаю, что это большой минус. Тренировки с парнями мотивируют, помогают двигаться дальше. Юноши составляют для нас план занятий, подсказывают правильную технику исполнения элементов.

— Как долго вы дружите с этим видом спорта?

— Первые тренировки были, когда училась в 10-м классе. Уже позади и университет. Получается, лет 8–9. Тогда было много свободного времени, а сейчас работаю по сменному графику и, к сожалению, тренируюсь реже. Кстати, со спортом дружила с детства. Занималась спортивной гимнастикой, теннисом, прыжками на батуте. Придя в воркаут, умела отжиматься, могла один раз подтянуться.

— Быстро пришли результаты?

— За несколько месяцев села на шпагат и уже подтягивалась 2–3 раза. Звали на турниры, показательные выступления — это добавляло желания тренироваться. Наша команда выезжала на соревнования в другие города Беларуси, России. Каждая поездка приносила положительные эмоции, даже когда ездила не в качестве участницы, а в группе поддержки. Сейчас воркаут для меня хобби. Тем не менее могу подтянуться 10 раз. Меня больше привлекают брусья. Изначально не могла сделать ни одного отжимания на них, а спустя год получалось уже 25. Если после тренировки у вас болят мышцы, могу посоветовать выполнить упражнения на растяжку, принять теплую ванну или сходить на массаж.

— А приходилось участвовать в спорах: кто больше подтянется, отожмется?

— На тренировках, конечно, случаются мини-соревнования, кто сделает больше. А однажды с подругой и другом заключили пари на выносливость. Задание было таким: пройти по городу выпадами участок протяженностью в два километра. На кону был торт. Несмотря на усталость, никто не сдался, и все справились с дистанцией. После этого втроем пошли в магазин за тортом и отпраздновали совместную победу.

— В вашем виде спорта мужчины не привыкли к конкурентам-женщинам. Удавалось ли вам выполнять приемы, которые не осилили парни?

— Мне кажется, в Беларуси парни не рассматривают девушек как соперников. В России и других странах — да. Там девушки добиваются значительных успехов и могут потягаться с юношами. У нас парни поддерживают, помогают, направляют, но с нами не соревнуются. В одном мы, девушки, можем их обойти — в элементах, где важны растяжка и гибкость, а не сила.

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