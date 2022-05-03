Литва намерена создать воздушный коридор для военных беспилотников

Литва намерена создать воздушный коридор для военных беспилотников2
- 3.05.2022, 18:14
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Вильнюс усилит контроль и наблюдение за пограничным районом с РФ.
В воздушном пространстве на юго-западе Литвы планируется создать специальный воздушный коридор для военных беспилотников. Такие изменения в порядке использования воздушного пространства, направленные на усиление контроля и наблюдения за пограничным районом с Россией.
Об этом сообщает LRT.
Литовские Вооруженные силы стремятся расширить силы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их оперативные возможности, поэтому разрабатывают воздушный коридор шириной 1 км от полигона Казлу Руда до западной границы страны.
Согласно запланированной процедуре, Вооруженные силы Литвы обязуются активировать коридор в вечернее время и снять ограничения воздушного пространства после использования коридора или завершения миссии.
Участники встречи договорились подготовить неофициальный меморандум о предполагаемом воздушном коридоре, который будет служить руководством как для пилотов, собирающихся летать в воздушном пространстве юго-западной Литвы, так и для представителей Вооруженных сил Литвы, планирующих полеты военных беспилотников.