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Порошенко призвал союзников предоставить Украине еще больше оружия

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  • 3.05.2022, 18:18
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Порошенко призвал союзников предоставить Украине еще больше оружия
Петр Порошенко

Оружия много не бывает.

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал союзников предоставить Украине еще больше оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время выступления с трибуны Верховной рады.

"Заканчивается десятая неделя войны, которую Путин, его клика и "вторая армия мира" развязали против независимой суверенной Украины. Войны, которую они собирались выиграть блицкригом за два дня. Вооруженные силы Украины, которые созданы нами всеми за восемь лет с 14-го года уничтожили этот миф. Московия покрылась позором через низкую боеспособность своего войска и за военные преступления своей солдатни, бандитов и варваров, - подчеркнул Порошенко.

В то же время, по его словам, оружия много не бывает. И очевидно, что в ближайшие недели Украина станет еще сильнее. Но нам надо еще больше.

"Давайте уже мечтать о ракетах, которые способны достигать не только крейсера "Москва", но и города Москва", - добавил политик.

Порошенко также призвал международных партнеров к усилению санкций не только против Путина и российской верхушки. По его словам, россияне, которые поддерживают путинский режим, должны разделить ответственность за преступления против Украины.

"Должны продолжить работу с партнерами по санкциям против России. Эмбарго на нефть и газ. Признание России террористической страной и тотальная изоляция. Санкции должны быть ощутимы не только для российской верхушки, но и для так называемого "глубинного" народа из далеких провинций, который и является социальной базой путинского режима. Который поддержал его кровавые преступления, и который должен разделить ответственность вместе со своим фюрером", - убежден Порошенко.

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