Умер известный белорусский врач Александр Сукало 3.05.2022, 18:29

3,162

Александр Сукало

Фото: Медицинский вестник

Об этом сообщил Минздрав Беларуси.

Сегодня утром, 3 мая умер известный белорусский врач, главный внештатный детский нефролог Минздрава, академик НАН Беларуси Александр Сукало. Об этом в своем телеграме сообщило Министерство здравоохранения.

Александр Сукало родился в 1951 году в Рогачеве. С отличием окончил педиатрический факультет Минского мединститута.

Защитил докторскую диссертацию по медицине. Его учениками были написаны и защищены 25 кандидатских и 6 докторских диссертаций.

Академик Александр Сукало являлся одним из организаторов Центра детского гемодиализа, научным руководителем Республиканского центра детской нефрологии (область медицины, изучающая функции и болезни почек. — Прим. ред.) и почечной заместительной терапии.

Благодаря его исследованиям в Беларуси был внедрен метод нефробиопсии (метод диагностики. — Прим. ред.) в детской нефрологии. Использование современных высокотехнологичных методик помогло достигнуть значительных результатов по снижению летальности при острой почечной недостаточности c 35% до практически нуля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».