Умер известный белорусский врач Александр Сукало
- 3.05.2022, 18:29
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Об этом сообщил Минздрав Беларуси.
Сегодня утром, 3 мая умер известный белорусский врач, главный внештатный детский нефролог Минздрава, академик НАН Беларуси Александр Сукало. Об этом в своем телеграме сообщило Министерство здравоохранения.
Александр Сукало родился в 1951 году в Рогачеве. С отличием окончил педиатрический факультет Минского мединститута.
Защитил докторскую диссертацию по медицине. Его учениками были написаны и защищены 25 кандидатских и 6 докторских диссертаций.
Академик Александр Сукало являлся одним из организаторов Центра детского гемодиализа, научным руководителем Республиканского центра детской нефрологии (область медицины, изучающая функции и болезни почек. — Прим. ред.) и почечной заместительной терапии.
Благодаря его исследованиям в Беларуси был внедрен метод нефробиопсии (метод диагностики. — Прим. ред.) в детской нефрологии. Использование современных высокотехнологичных методик помогло достигнуть значительных результатов по снижению летальности при острой почечной недостаточности c 35% до практически нуля.