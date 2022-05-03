ВСУ уничтожили всех оккупантов на острове Змеином 3.05.2022, 18:36

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Украинцы нанесли удар по оккупантам.

Вооруженные силы Украины ликвидировали всех российских военных на острове Змеином.

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

Сообщается, что все военнослужащие РФ, которые были на острове Змеиный во время удара ВСУ погибли.

"Накануне остров оставило 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма. По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не делали", - говорится в сообщении.

На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центры связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых в настоящее время командование ВС РФ считает пропавшими без вести.

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