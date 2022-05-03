Зеленский обратился к Раде: Сегодня у нас одна партия, одна фракция – Украина 4 3.05.2022, 19:07

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Владимир Зеленский

Он призвал к соблюдению «мудрого рационализма и здорового национализма».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду к соблюдению в своей работе "мудрого рационализма и здорового национализма".

Об этом глава государства заявил 3 мая, выступая впервые после нападения РФ в парламенте Украины. Текст речи Зеленского опубликовал Офис президента Украины.

Глава Украинского государства отметил, что за почти 10 недель от начала полномасштабного вторжения РФ обращался к парламентам многих стран.

"Но не обращался к вам. Это не пренебрежение, а наоборот, большое доверие. Вы тут. Вы прекрасно знаете, что происходит в нашем государстве, и прекрасно знаете, что делать, – сказал Зеленский. – Вы – народные депутаты величайшего государства в современном мире!.. Я думаю, мелочи, политиканство мы забудем до мирных времен, хотя лучше забыть навсегда. Повестка дня Верховной Рады очевидна. Ключевое слово – "порядок". Потому что нет времени на спам, на ссоры и пиар – вас и так все знают. Я думаю, важен мудрый рационализм и здоровый национализм".

Президент назвал парламент "частью большой украинской армии", а его фронтом – "законодательное поле", на котором депутаты должны работать для победы страны в режиме 24/7.

"Без выходных, без лишних эмоций, лозунгов и тому подобного. Сегодня у нас с вами – одна партия, и эта партия – Украина. Одна фракция – Украина. У нас одно монобольшинство – Украина. Единая, сильная, независимая. И все, что ей не помогает или – не дай бог, хуже – вредит, ослабляет или раскалывает, должно быть – нет! – не в меньшинстве. Это должно остаться в прошлом", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, есть две причины, которые оправдывают отсутствие нардепа в Раде во время войны – его работа за границей либо в регионах ради интересов государства или его смерть ради интересов государства.

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