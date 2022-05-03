Генштаб ВСУ: В Приднестровье готовятся к эвакуации семей российских офицеров 12 3.05.2022, 19:31

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Ситуация в регионе продолжает оставаться сложной.

Генеральный штаб ВСУ отмечает, что ситуация в регионе продолжает оставаться сложной.

По данным военных, подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.

«Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск», — отметили в Генштабе.

1 мая британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных сообщила, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

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