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Генштаб ВСУ: В Приднестровье готовятся к эвакуации семей российских офицеров

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  • 3.05.2022, 19:31
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Генштаб ВСУ: В Приднестровье готовятся к эвакуации семей российских офицеров

Ситуация в регионе продолжает оставаться сложной.

Генеральный штаб ВСУ отмечает, что ситуация в регионе продолжает оставаться сложной.

По данным военных, подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.

«Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск», — отметили в Генштабе.

1 мая британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных сообщила, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

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