Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине 2 3.05.2022, 19:33

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Что Киев получит от Лондона?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной радой Украины во вторник, 3 мая, заявил, что Лондон продолжит поставки оружия Киеву, передает DW.

"В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий", - приводит слова премьер-министра пресс-служба британского правительства.

Джонсон также анонсировал новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов. По его словам, в него войдут радары, "чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия, и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы".

Премьер-министр подверг критике позицию Запада после аннексии украинского Крыма и захвата части Донбасса пророссийскими сепаратистами в 2014 году. "Правда в том, что мы были слишком медлительны, чтобы понять, что происходит на самом деле и мы коллективно не смогли ввести тогда санкции, которые должны были наложить на Владимира Путина. Мы не можем повторить эту ошибку", - заявил Джонсон.

"Звездный час Украины"

Премьер-министр Великобритании заявил, что украинцы "разрушили миф о непобедимости Путина и написали одну из самых славных глав в военной истории и в жизни" своей страны. "Так называемая непреодолимая сила путинской военной машины разбилась о непоколебимый украинский патриотизм и любви к стране", - подчеркнул Джонсон.

Цитируя знаменитую речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, Джонсон назвал происходящее, "звездным часом Украины, который будут помнить и пересказывать еще многие поколения. Ваши дети и внуки будут говорить: украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным".

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