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«Репортеры без границ»: В РФ почти не осталось независимых СМИ

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  • 3.05.2022, 20:10
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«Репортеры без границ»: В РФ почти не осталось независимых СМИ

Остальные подлежат военной цензуре.

Международная организация "Репортеры без границ" 3 мая опубликовала Всемирный рейтинг свободы прессы, в котором Россия заняла 155-ю позицию среди 180 стран.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в РФ запрещены, заблокированы или объявлены иностранными агентами почти все независимые СМИ. Все остальные подлежат военной цензуре, отметили в отчете.

"Запрещено вещание всех частных независимых телеканалов, за исключением кабельных развлекательных каналов... Уцелевшие СМИ сталкиваются с очень жесткой самоцензурой из-за запрещенных тем и слов, а западные социальные сети постепенно блокируются", – подчеркнули эксперты.

"Репортеры без границ" заявили, что официальный дискурс Кремля в России транслируют местные пропагандисты. Их деятельность основана "на рассказах об исторических обидах России и теориях заговора".

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