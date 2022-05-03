Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии

Зеленский встретился с лидером оппозиционной партии Германии1
- 3.05.2022, 20:12
- 3,428
Беседа длилась около часа.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократический союз (ХДС) - Фридрихом Мерцем. Беседа продолжалась около часа.
Об этом сообщает Bild.
Как отмечает издание, встреча Зеленского и Мерца не входила в официальную повестку визита главы ХДС в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.
В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.