Российские оккупанты в Украине сосредоточились на пяти направлениях наступления 3.05.2022, 20:29

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские войска, вторгшиеся на территорию Украины, пытаются захватить всю территорию Донбасса. Об этом 3 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник не прекращает наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор между указанными территориями и временно оккупированным Крымом", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что на изюмском направлении противник "ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково", для поддержки своих войск оккупанты "переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240 мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

"Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на ведении наступления на лиманском, северодонецком, попаснянском, авдеевском и кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты совершенствуют логистику, устраивают склады боеприпасов, ремонтируют поврежденную технику и "на отдельных рубежах" оборудуют вторую линию обороны.

"На таврийском направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений сил обороны и недопущения их переброски на другие направления. На южнобужском направлении [...] враг проводит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", – отметили в ВСУ.

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