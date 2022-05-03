Украинские военные сбили ударный беспилотник оккупантов в Одессе

Украинские военные сбили ударный беспилотник оккупантов в Одессе3
- 3.05.2022, 20:41
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Стоимость такого БПЛА достигает 7 млн долларов.
Вооруженные силы Украины сегодня, 3 мая, сбили над Одессой вражеский ударный беспилотник "Форпост". Стоимость такого БПЛА достигает 7 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
"Сегодня наши подразделения противовоздушной обороны сбили еще один ударный беспилотник "Форпост", - сказал Марченко в свое традиционном обращении.
Напомним, за прошедшие сутки украинские ПВО сбили 8 российских беспилотников, включая БПЛА типа "Форпост" и "Орлан-10".