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В Словакии начинают ремонтировать и модернизировать военную технику Украины

  • 3.05.2022, 20:44
  • 1,144
В Словакии начинают ремонтировать и модернизировать военную технику Украины

Об этом сообщил министр обороны Словакии.

В Словакии будут ремонтировать украинскую военную технику, начнут с бронированных разведывательно-дозорных машин. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад сообщить, что словацкая оборонная компания Konstrukta Defence приступает к ремонту и модернизации военной техники Украины. Десятки бронемашин БРДМ-2 находятся в первой очереди", – написал Надь, добавив хештэг #WeStandWithUkraine.

Konstrukta Defence – государственная акционерная компания, специализирующаяся на оборонной и военной технике.

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