В Словакии начинают ремонтировать и модернизировать военную технику Украины 3.05.2022, 20:44

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Об этом сообщил министр обороны Словакии.

В Словакии будут ремонтировать украинскую военную технику, начнут с бронированных разведывательно-дозорных машин. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад сообщить, что словацкая оборонная компания Konstrukta Defence приступает к ремонту и модернизации военной техники Украины. Десятки бронемашин БРДМ-2 находятся в первой очереди", – написал Надь, добавив хештэг #WeStandWithUkraine.

Konstrukta Defence – государственная акционерная компания, специализирующаяся на оборонной и военной технике.

Glad to share that #Slovak 🇸🇰 #defence industry company #KonstruktaDefence is starting to repair & modernize military equipment of #Ukraine 🇺🇦. Dozens of armoured vehicles BRDM-2 are in the first order. #WeStandWithUkraine @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU — Jaro Nad (@JaroNad) May 3, 2022

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