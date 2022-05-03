Инвесторы ушедших из России компаний оказались в выгоде 2 3.05.2022, 21:06

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Исследование.

Беларуси стоит учитывать, что в современном мире политические риски и репутация страны, как показывает исследование, беспокоят инвесторов гораздо сильнее, чем это было лет 10-20 назад.

Рыночная капитализация компаний, которые полностью или частично ушли с российского рынка, выросла, а оставшихся – упала. Об этом свидетельствует исследование Йельской школы менеджмента.

Исследование посвящено динамике акций компаний, у которых был бизнес в России в период с конца февраля до начала апреля. В выборку попало около 600 компаний.

Капитализация ушедших компаний выросла в среднем на 3-4%. Компаний, которые прекратили новые инвестиции, но остались в России, потеряли в среднем около 2% капитализации.

А вот те компании, которые продолжили работать без всяких ограничений, потеряли в среднем еще больше – порядка 5,5% рыночной капитализации.

Это свидетельствует о том, что с точки зрения инвесторов риски продолжение бизнеса в России превышают потери от ухода с рынка, объяснил белорусский финансовый аналитик Максим Адаскевич.

Он напомнил, что как только «Дойче Банк» передумал и все-таки объявил про полный уход из России, его рыночная капитализация выросла на сумму даже большую, чем сумма всех выданных банкам кредитов в России.

Аналитик объяснил, почему западные бизнесы оценивают репутационные риски от ведения бизнеса в России выше, чем потери от ухода.

Во-первых, Россия – относительно небольшой рынок для большинства крупных международных корпораций.

Во-вторых, при сохранении бизнеса в России расти ему будет сложно в условиях изоляции и падения ВВП.

Ключевые акционеры большинства корпораций – это крупные фонды, для которых важны принципы ответственных инвестиций (ESG). Плюс все большую популярность набирают индексы, построенные на этих принципах. Ведение бизнеса в России может создавать риск для компании не попасть в эти индексы.

Возможные бойкоты или просто уход к конкурентам со стороны персонала, клиентов, поставщиков также играют свою роль. Все это бьет по маржинальности и, соответственно, стоимости бизнеса.

«Таким образом, в современном мире уходить из России для крупного транснационального бизнеса, как правило, экономически полностью оправданно. Причем независимо от политических взглядов менеджмента. Абсолютно возможно, что ситуация была бы иной, если бы «24 февраля» случилось 20 лет назад. Или случилось бы сейчас, но не с Россией, а Китаем, который экономически в разы более существенный для глобальных корпораций, чем Россия», - отмечает Максим Адаскевич.

По мнению эксперта, Беларуси стоит учитывать, что сейчас политические риски и репутация страны беспокоят инвесторов гораздо сильнее, чем это было лет 10-20 назад, когда был возможен приход в Беларусь инвесторов типа Telekom Austria или Раффайзен Банк.

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