Технологии полностью изменили природу войны 3.05.2022, 21:23

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Теперь миру нужно адаптироваться к новым реалиям.

Когда Россия вторглась в Украину, Министерство обороны США обратилось к группе экспертов по машинному обучению и искусственному интеллекту, чтобы те помогли разобраться к невероятным количеством информации о войне. Со временем команда создала код и алгоритмы машинного обучения, которые «особенно ценны для анализа сложной картины», отмечает заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в недавнем интервью изданию Wired. НВ выбрал главное и сделал перевод материала.

Это показывает, что технологии коренным образом меняют характер войны, а потому США должны адаптироваться, чтобы сохранить свое преимущество.

«Мне нравится говорить, что биты могут быть так же важны, как и пули», — говорит она, объясняя важность программного обеспечения, данных и машинного обучения. Сейчас технологии развиваются очень быстрыми темпами, появляется все больше направлений, конкуренция растет. И хотя Россия может представлять меньшую технологическую угрозу из-за санкций и коррупции, Китай превратился с грозного практически равного соперника. Хикс отмечает, что сейчас китайское правительство особенно сосредоточено на развитии искусственного интеллекта.

Во время войны в Украине алгоритмы искусственного интеллекта использовались для перехвата, прослушивания и расшифровки переговоров российских солдат и командиров; технологии распознавания лиц применялись для идентификации погибших россиян, используя базу из 10 млрд фотографий, собранных в соцсетях; Минцифры пользовалось ИИ, чтобы по фото трупов российских военных найти их аккаунты в соцсетях и сообщить о смерти друзьям и близким; беспрецедентная хакерская кампания против России показывает, что киберпространство также является важной частью государственной безопасности.

Дроны, которыми активно пользуются ВСУ, используют готовые алгоритмы для обнаружения и навигации, стали мощным оружием против устаревшей стратегии и техники россиян. Инновации помогают разрабатывать оружие с головокружительной скоростью — в марте США рассказали об успешной разработке специальных беспилотников специально для украинских войск. Особенно это выделяется на фоне 20-летней разработки истребителя F-35.

Хотя сейчас США помогают Украине финансово, поставками вооружений и технологий, есть люди — внутри и за пределами Пентагона — которые обеспокоены тем, что США плохо подготовлены к тому, чтобы адаптироваться к войнам будущего.

Престон Данлэп, который на прошлой неделе ушел в отставку с поста главного архитектора Министерства Военно-Воздушных Сил, сравнил сложившуюся ситуацию с проблемой большого бизнеса: успешные компании могут проиграть конкуренцию меньшим компаниям, которые быстрее адаптируются к новым технологиям. Данлэп отмечает, что американским вооруженным силам сложно изменить направление своего развития, поскольку в них входит огромное количество людей, который выстроили определенные системы и способы ведения дел. Сторонникам перемен и инноваторам очень сложно работать в такой среде.

Армии США не хватает специалистов, которые работали бы над этими инновациями — Минобороны банально не может конкурировать з зарплатами, которые предлагают технологические компании. Из-за этого разработка программного обеспечения стала важнейшей стратегической проблемой вооруженных сил США.

Сейчас непонятно, сколько программистов и специалистов по обработке и анализу данных на самом деле нужно Минобороны, а какую работу оно может передать на аутсорсинг. Анализ вакансий показал определенный сдвиг — например, количество упоминаний навыков разработки программного обеспечения или обработки данных выросло на 91% по сравнению с 2017 годом.

Помимо сбора и анализа разведданных и разработки нового вооружения, ИИ и другие технологии могут помочь армии в управлении логистикой, предсказывать срок службы определенного оборудования, а также улучшить уход за ветеранами.

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