АХЛ: Белорусский хоккеист Протас признан лучшим новичком сезона в составе «Херши» 3.05.2022, 21:38

В прошедшем регулярном чемпионате Протас набрал 24 очка.

Белорусский форвард Алексей Протас признан лучшим новичком "Херши" по итогам сезона-2021/22.

Об этом сообщает пресс-служба фарм-клуба "Вашингтона".

В прошедшем регулярном чемпионате Протас набрал 24 (8+16) очка в 42 матчах при показателе полезности "-3". Алексей выступал за "Херши" и в прошлом, сокращенном, сезоне, однако тогда он провел за команду меньше 20 матчей, а потому считался новичком и в нынешнем чемпионате.

Протас в нынешнем сезоне также дебютировал и в НХЛ. В составе "Вашингтона" белорус сыграл 33 матча и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "+4".

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