Байден назначил нового командующего силами НАТО в Европе 4 3.05.2022, 22:06

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Кристофер Каволи

Он является специалистом по Восточной Европе и владеет русским языком.

Генерал Кристофер Каволи, занимавший пост командующего армией США в Европе и Африке, станет верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Об этом сообщили в Пентагоне. По данным американского Минобороны, кандидатуру Каволи выдвинул президент США Джо Байден, в альянсе ее также согласовали.

"Генерал армии Кристофер Дж. Каволи (выдвинут) для назначения на звание генерала во время службы в качестве верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. НАТО также согласилось назначить генерала Каволи верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе", - говорится в сообщении. Кроме должности в НАТО генерал Каволи также будет назначен командующим европейским командованием США.

Каволи сменит на должности командующего силами НАТО в Европе Тода Уолтерса, проработавшего на ней три года.

Кристофер Каволи имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета, владеет итальянским, французским и русским языками.

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