WP: 37 российских олигархов встретились с Путиным в день вторжения в Украину 3 3.05.2022, 22:24

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В офшорах находится до $1 триллиона капитала РФ.

24 февраля, в день начала вторжения РФ в Украину, президент России Владимир Путин встретился с более чем тремя десятками самых богатых российских олигархов, большинство из которых хранят свои активы в офшорах.

НВ публикует перевод статьи Washington Post об этой встрече и масштабов утечки капитала из России.

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Встреча Путина с российскими олигархами в день вторжения в Украину

В февральский день, в который он начал вторжение в Украину, президент России Владимир Путин вызвал в Кремль группу самых богатых бизнесменов своей страны.

Согласно сообщениям информационных агентств, Путин сказал им, что вторжение — «вынужденная мера». Говоря об экономических санкциях США и ЕС, с которыми они, вероятно, столкнутся, он отметил: «Мы все понимаем мир, в котором живем».

Каждый из приглашенных был столпом российской экономики. Четырнадцать считаются миллиардерами. Их компании представляют ключевые отрасли страны — нефтегазовую, банковскую, химическую. Некоторые встречались с Путиным более двух десятилетий.

Тем не менее, несмотря на их связи с Путиным и положение в России, многие из них, согласно документам, годами вывозили свои богатства из страны. Согласно подсчету Washington Post, основанному на секретных документах из баз Pandora Papers и Paradise Papers, из 37 участников (встречи с Путиным 24 февраля 2022 года) более половины связаны напрямую или через близких родственников с офшорными компаниями, которые занимались транзакциями на сотни миллионов долларов, производили финансовые вложения, выдавали кредиты и формировали семейные трасты.

Как минимум 21 участник встречи в Кремле, либо их близкие родственники, имеют активы на Британских Виргинских островах, Кипре или других островных юрисдикциях, известных финансовой конфиденциальностью и налоговыми льготами, согласно документам, ранее предоставленным International Consortium of Investigative Journalists, которые предоставили доступ к ним The Post. Записи, которые использовались в нынешних расчетах, охватывают период с 2007 по 2018 год.

Выведение российских капиталов в офшоры может помешать санкциям

Преобладание офшорных активов у тех, кто был приглашен Путиным, отражает масштабы, в которых бизнесмены, находящиеся на вершине российской экономики, выводили богатство из страны и привыкли полагаться на секретные соглашения, которые затрудняют отслеживание операций. Использование офшорных компаний может защитить личные состояния от следователей, налоговых органов, конкурирующих олигархов и финансовых хищников внутри самого российского государства.

Хотя офшорные компании были созданы много лет назад для других целей, они также могут помешать недавним экономическим санкциям, наложенным Западом для наказания союзников Путина. Все, кроме двух бизнесменов, присутствовавших на встрече в Кремле, стали целями таких ограничений, введенных Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом.

Путин годами публично выступал против «офшоризации» и связывал использование офшорных компаний с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Но, возможно, он спокойно согласился с этой практикой и даже обогатился на ней, утверждают некоторые эксперты по российской экономике.

«Путин позволяет своему близкому окружению использовать финансовые ресурсы государственных компаний и самого государства. Деньги часто попадают в офшоры», — сказала Джулия Фридлендер, бывший аналитик ЦРУ и старший политический советник Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Министерства финансов США.

До половины финансов РФ скрыто в офшорах

В целом, согласно экономическим исследованиям, в офшорных компаниях размещено до $1 триллиона российского капитала, что составляет значительную долю российской экономики. По некоторым оценкам, за границей богатые россияне владеют таким же финансовым богатством, как и все российское население внутри страны. Документы из Pandora Papers и Paradise Papers идентифицируют отток денег.

Среди участников (встречи с Владмиром Путиным 24 февраля 2022 года — ред.), компании которых фигурируют в Pandora Papers, есть, например, Вагит Алекперов, бывший президент Лукойла, энергетической компании, имеющей более 230 заправочных станций в США. Согласно документам, Алекперов, который ушел из компании в прошлом месяце после того, как попал под британские санкции, владел офшорными компаниями, которые вложили сотни миллионов долларов в виде инвестиций и кредитов. Компания Topaz Opportunities Ltd. с Британских Виргинских островов, которой он владел, инвестировала $130 миллионов в белизскую компанию, а позже предоставила ей ссуду в размере $60 миллионов. Позже Topaz выдал два кредита на общую сумму $237 миллионов другой компании на Британских Виргинских островах.

Андрей Акимов, председатель третьего по величине банка России — Газпромбанка — был владельцем как минимум восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Согласно документам, одна из них владела активами на сумму $360 миллионов и должна была обеспечить финансирование московского проекта недвижимости. Другая владела инвестициями в размере $80 миллионов, и ее совладелицей была Марианна Чайкина, художница, которую российские СМИ называли его романтической партнершей. Она не ответила на просьбу о комментарии.

Герман Греф, глава крупнейшего российского банка Сбербанк, контролировал офшорный траст, с входившими в него компаниями, общая сумма активов которых составляет более $54 миллионов, показывают Pandora Papers. Согласно документам, примерно в 2017 году панамская компания, принадлежащая трасту, предоставила $30,5 млн долларов в пользу бывшего заместителя главы администрации Путина Кирилла Андросова.

С Алекперовым, Акимовым, Грефом и Андросовым связались и попросили дать комментарий, но никто не ответил.

Количество участников встречи в Кремле 24 февраля, владеющих оффшорными активами, может быть выше, чем число, основанное на Pandora Papers и Paradise Papers, потому что эти массивы, хотя и содержат миллионы документов, дают лишь частичное представление о глобальной оффшорной финансовой системе.

Однако Pandora Papers и Paradise Papers действительно показывают, как участники встречи использовали офшорные компании для широкого круга мероприятий и проектов.

Яхты, самолеты и зависимость от Путина

Некоторые используют их, например, для регистрации яхт и самолетов.

Яхта, принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко, оцениваемая примерно в $600 миллионов, принадлежит зарегистрированной на Бермудских островах компании Valla Yachts, фигурирующей в Paradise Papers. Самолет миллиардера Леонида Михельсона, Gulfstream G650 стоимостью $65 миллионов, также фигурирует в Paradise Papers. Он принадлежит компании с острова Мэн, которая является филиалом его панамской компании Golden Star Aviation Ltd.

Мельниченко не ответил на просьбу о комментарии, а Михельсон отказался его давать.

Поразительно, как часто эти богатые россияне присоединялись друг к другу в своих оффшорных предприятиях.

Документы показывают, что, например, Петр Авен, банкир и экономист, который работал над рыночными реформами в России в 1990-х годах, владел двумя компаниями на Британских Виргинских островах вместе с тремя другими миллиардерами.

Согласно документам, Андрей Бокарев, президент ведущего российского производителя железнодорожного оборудования и член олимпийского комитета страны, вместе с другим миллиардером и металлургическим магнатом Искандаром Махмудовым владел двумя компаниями на Британских Виргинских островах.

Бокарев и Махмудов не ответили на просьбы о комментариях, а Авен отказался их давать.

На протяжении многих лет Путин регулярно встречался с богатыми российскими бизнесменами, в том числе с теми, кого он собрал в день вторжения. С тремя из них — Авеном, Алекперовым и Владимиром Потаниным — он начал встречаться еще в 2000 году, согласно интервью с Путиным, опубликованным в 2000 году в книге От первого лица.

Приблизительно «50 богатых российских бизнесменов… регулярно встречаются с Путиным в Кремле», — сказал Авен американским следователям, участвовавшим в расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года, которым руководил Роберт Мюллер III, согласно их отчету.

Некоторые из присутствовавших на встрече 24 февраля выиграли от приватизации государственных активов, начавшейся с распадом Советского Союза, бурной передачи богатства, породившей целую компанию миллиардеров.

Потанин сыграл важную роль в создании программы «кредиты в обмен на акции», которая позволила многим богатым россиянам приобрести крупные доли в государственных компаниях за относительно небольшие инвестиции. Авен консультировал правительство по переходу к рыночной экономике, Европейский Союз описывал его как «одного из ближайших олигархов к Владимиру Путину». Алекперов был главой агентства в Министерстве нефти Советского Союза, а затем заместителем министра. Чуть больше года спустя после распада Советского Союза он стал президентом Лукойла.

Другие участники встречи стали известны совсем недавно, они пришли из технологической и других сфер. Некоторые из них являются родственниками государственных чиновников.

Однако, какими бы богатыми и могущественными не были эти бизнесмены, история показывает, что, если они противостоят Путину, приходится заплатить. Наиболее печально известный — случай Михаила Ходорковского, когда-то самого богатого человека в России, который выступил против Путина и был заключен в тюрьму за уклонение от уплаты налогов и по другим обвинениям, которые, по мнению его сторонников, были политически мотивированы. Спустя десятилетие Путин его помиловал, и Ходорковского освободили.

Авен сказал следователям Мюллера, что считает предложения Путина приказами и, согласно отчету следователей, «понимал, что для Авена будут последствия, если он их не выполнит».

Публичные «протесты» Путина против офшоров

Волна оттока капитала из России началась в 1990-е годы, когда многие из тех, кто накопил огромное состояние, пришли к выводу, что их активы в большей безопасности за границей. Эта утечка богатства в конечном итоге превратилась в политическую проблему, вызвав публичное противостояние со стороны самого Путина.

Часть российских денег в офшорных компаниях была вложена обратно в российские фирмы с помощью финансового маневра, который стал известен как «круговая схема». Такой подход может обеспечить налоговые преимущества и скрыть активы, чтобы защитить их от вмешательства правоохранительных органов.

Капитал «уходит из России в первую очередь из-за страха. Россия — очень опасная среда для людей с деньгами», — сказал Уильям Шпигельбергер, американский юрист, который руководил отделом международной практики российской алюминиевой компании Русал до того, как она попала под санкции США в 2018 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запросы о комментариях.

Но в выступлениях еще в 2012 году Путин неоднократно подчеркивал — и сокрушался — из-за роли офшорных компаний. «Высокий уровень офшорных инвестиций и собственности в российской экономике — это абсолютный факт», — заявил он в том же году в обращении к Федеральному собранию. Тогда же он отметил, что примерно 9 из 10 «крупных сделок» ведущих российских компаний не регулируются российским законодательством.

Год спустя он поднял эту тему на том же форуме, связав ее с уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и отмыванием денег. «Необходимо ввести уголовную ответственность для руководителей, предоставляющих заведомо ложную или неполную информацию об истинном состоянии банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых учреждений», — заявил Путин.

А в 2014 году, продолжая говорить о той же теме, Путин призвал людей с офшорными компаниями вернуть свои капиталы в Россию, предложив им полную амнистию и никаких вопросов «об источниках [их] капитала и способах его приобретения». Он заявил, что «если человек легализует свои владения и имущество в России, то он получает твердые юридические гарантии того, что его не будут вызывать в различные инстанции, в том числе в правоохранительные органы, что на него не будут „давить“». Такое лицо также не столкнется с какими-либо действиями со стороны налоговых органов.

Но кампания Путина была далека от успеха — о чем свидетельствует количество бизнесменов на встрече в Кремле, у которых все еще есть офшорные активы. Или, возможно, как утверждают некоторые критики, его словесные нападки на офшорные финансы никогда не были задуманы как государственная политика, а скорее были угрозой, которую он мог использовать в отношении этих бизнесменов.

Правительства Соединенных Штатов и Европы также пытались ограничить роль офшорных компаний, иногда без особого успеха.

В Соединенных Штатах Закон о корпоративной прозрачности, который был принят в прошлом году, требует от многих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью сообщать, кто их владельцы. Под давлением Великобритании Британские Виргинские острова также предприняли шаги по регулированию подставных компаний.

Но критики говорят, что эти шаги не смогли в значительной степени обеспечить прозрачность и подотчетность глобальной оффшорной системы.

Оффшорная финансовая система «позволила Путину и его приспешникам защитить богатство, которое они украли из созданной ими беззаконной страны», — сказал член палаты представителей Том Малиновски (штат Нью-Джерси), который предложил несколько законопроектов, направленных на ужесточение законодательства, регулирующего инвестиции в США. «Мы обличали коррупцию и нарушения прав человека в России, но расстелили красную дорожку для приспешников Путина, которые наживаются на коррупции и злоупотреблениях».

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