Израиль продлил визы для украинцев 3.05.2022, 22:30

Решается вопрос о разрешении на работу.

Израиль продлил до 31 мая 2022 года туристические визы для граждан Украины, которые приехали в страну до полномасштабного вторжения России, то есть до 24 февраля. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

В дипломатическом ведомстве заверили, что украинцам не нужно приходить в офис посольства для продления визы – она будет автоматически продлена до конца мая.

По информации посольства, если военные действия в Украине до 31 мая не закончатся, то срок пребывания граждан Украины в Израиле будет продлен – об этом сообщат на официальных ресурсах.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас обсуждается вопрос о возможности временного трудоустройства украинцев в Израиле, которые прибыли в страну по туристической визе и не уехали из-за войны. Об условиях работы и вакансиях в посольстве обещали сообщить позже.

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