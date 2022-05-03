Лукашенко созвонился с Путиным 8 3.05.2022, 22:38

5,036

Диктаторы обсудили «интеграцию» на евразийском пространстве и войну РФ в Украине.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили «отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве». При этом затронули и тему войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

— Также затрагивалась ситуация в контексте ведущейся «специальной военной операции» по защите Донбасса, — передает агентство.

Лукашенко и Путин, по информации издания, «подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».