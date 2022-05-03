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Дмитро Ярош: Нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками РФ по украинским городам

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  • Дмитро Ярош
  • 3.05.2022, 22:44
  • 4,418
Дмитро Ярош: Нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками РФ по украинским городам
Дмитро Ярош

Украина должна иметь возможность наносить аналогичные удары по объектам РФ.

Если не можем перехватывать атаки россиян, должны иметь возможность наносить аналогичные удары по их военным и инфраструктурным объектам

Наши союзники – крутые! Это факт. И мы им искренне благодарны за всю помощь, которую они оказывают!

Но нам, вместе, нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками кацапстана по украинским городам…

Если не можем на 100% перехватывать их атаки, то должны иметь возможность наносить аналогичные удары по их военным и инфраструктурным объектам.

Кремлевского маразматика Путина, и его русских, имперских, марадерских, насильников изуверов – надо уничтожить… Других вариантов нет.

Ибо Война есть Война.

Дмитро Ярош, Facebook

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