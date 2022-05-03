Дмитро Ярош: Нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками РФ по украинским городам

Дмитро Ярош: Нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками РФ по украинским городам10
- Дмитро Ярош
- 3.05.2022, 22:44
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Украина должна иметь возможность наносить аналогичные удары по объектам РФ.
Если не можем перехватывать атаки россиян, должны иметь возможность наносить аналогичные удары по их военным и инфраструктурным объектам
Наши союзники – крутые! Это факт. И мы им искренне благодарны за всю помощь, которую они оказывают!
Но нам, вместе, нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками кацапстана по украинским городам…
Если не можем на 100% перехватывать их атаки, то должны иметь возможность наносить аналогичные удары по их военным и инфраструктурным объектам.
Кремлевского маразматика Путина, и его русских, имперских, марадерских, насильников изуверов – надо уничтожить… Других вариантов нет.
Ибо Война есть Война.
Дмитро Ярош, Facebook