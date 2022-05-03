Дмитро Ярош: Нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками РФ по украинским городам 10 Дмитро Ярош

3.05.2022, 22:44

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Дмитро Ярош

Украина должна иметь возможность наносить аналогичные удары по объектам РФ.

Если не можем перехватывать атаки россиян, должны иметь возможность наносить аналогичные удары по их военным и инфраструктурным объектам

Наши союзники – крутые! Это факт. И мы им искренне благодарны за всю помощь, которую они оказывают!

Но нам, вместе, нужно решить вопрос с регулярными ракетными атаками кацапстана по украинским городам…

Если не можем на 100% перехватывать их атаки, то должны иметь возможность наносить аналогичные удары по их военным и инфраструктурным объектам.

Кремлевского маразматика Путина, и его русских, имперских, марадерских, насильников изуверов – надо уничтожить… Других вариантов нет.

Ибо Война есть Война.

Дмитро Ярош, Facebook

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