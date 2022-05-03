Зеленский обсудил с президентом Польши энергетические санкции против РФ 3.05.2022, 22:51

иллюстрационное Фото: president.gov.ua

Президент Украины также пригласил президента Польши выступить в Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшее санкционное давление на Россию.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет "Европейская правда".

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", – сказал Зеленский.

Он проинформировал польского коллегу о начале работы по послевоенному восстановлению Украины. В этой связи он поблагодарил Польшу за инициативу провести совместно с правительством Швеции и руководством Еврокомиссии Международную донорскую конференцию высокого уровня для Украины, в которой лично примет участие премьер-министр Денис Шмигаль.

Глава украинского государства отметил ключевую роль Польши в поддержке движения Украины к членству в ЕС и выразил убеждение в оперативном принятии Брюсселем всех необходимых решений.

Зеленский проинформировал президента Польши о ходе сопротивления агрессору на фронте, о трагической ситуации в Мариуполе.

Глава государства также пригласил президента Польши выступить в Верховной Раде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».