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ЕC решил заменить газ из России африканским

  • 3.05.2022, 23:09
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ЕC решил заменить газ из России африканским

Также ЕС будет форсировать поставки из США.

Европейский Союз ищет возможности увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из стран Африки, чтобы заменить им российское топливо, сообщило во вторник, 3 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. По его данным, только в 2022 году Евросоюз собирается как минимум на две трети сократить зависимость от поставок из РФ в связи с войной страны Украины и односторонних изменений, которые Россия пытается внести в контракты с ЕС, передает DW.

В качестве альтернативных импортеров топлива могут выступить Нигерия, Сенегал и Ангола, у которых имеется “в значительной степени нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа”. Евросоюз планирует расширить сотрудничество с этими странами в области поставок топлива, соглашение об этом могут подписать до конца мая. Об этом стало известно после экстренного заседания Совета Евросоюза, на котором страны подтвердили свой отказ от оплаты российского газа в рублях.

У кого ещё ЕС будет закупать газ

Кроме того, Евросоюз планирует подписать с Египтом и Израилем меморандум, позволяющий удвоить - до 20 млрд кубометров в год - пропускную способность “Южного газового коридора”, по которому поставляется газ из Азербайджана. По данным Bloomberg, проект документа предусматривает увеличение поставок СПГ до 50 млрд кубометров в год и увеличение поставок газа традиционными методами на 10 млрд кубометров в год от поставщиков не из России. В этом должны помочь США - в работе находится соглашение, по которому Штаты могут поставить до 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и в дальнейшем ввозить в ЕС по 50 млрд кубометров газа ежегодно.

Необходимость снизить поставки топлива из России обсуждается в ЕС всё чаще после того, как Россия потребовала платить за газ в рублях - почти все страны ЕС посчитали такое одностороннее изменение условий неприемлемым. Кроме того, в конце апреля “Газпром” приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу,хотя страны заблаговременно заплатили за топливо в евро.

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