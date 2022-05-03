ЕC решил заменить газ из России африканским 3.05.2022, 23:09

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Также ЕС будет форсировать поставки из США.

Европейский Союз ищет возможности увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из стран Африки, чтобы заменить им российское топливо, сообщило во вторник, 3 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. По его данным, только в 2022 году Евросоюз собирается как минимум на две трети сократить зависимость от поставок из РФ в связи с войной страны Украины и односторонних изменений, которые Россия пытается внести в контракты с ЕС, передает DW.

В качестве альтернативных импортеров топлива могут выступить Нигерия, Сенегал и Ангола, у которых имеется “в значительной степени нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа”. Евросоюз планирует расширить сотрудничество с этими странами в области поставок топлива, соглашение об этом могут подписать до конца мая. Об этом стало известно после экстренного заседания Совета Евросоюза, на котором страны подтвердили свой отказ от оплаты российского газа в рублях.

У кого ещё ЕС будет закупать газ

Кроме того, Евросоюз планирует подписать с Египтом и Израилем меморандум, позволяющий удвоить - до 20 млрд кубометров в год - пропускную способность “Южного газового коридора”, по которому поставляется газ из Азербайджана. По данным Bloomberg, проект документа предусматривает увеличение поставок СПГ до 50 млрд кубометров в год и увеличение поставок газа традиционными методами на 10 млрд кубометров в год от поставщиков не из России. В этом должны помочь США - в работе находится соглашение, по которому Штаты могут поставить до 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и в дальнейшем ввозить в ЕС по 50 млрд кубометров газа ежегодно.

Необходимость снизить поставки топлива из России обсуждается в ЕС всё чаще после того, как Россия потребовала платить за газ в рублях - почти все страны ЕС посчитали такое одностороннее изменение условий неприемлемым. Кроме того, в конце апреля “Газпром” приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу,хотя страны заблаговременно заплатили за топливо в евро.

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