Байден: Мы должны лишить РФ доступа к полупроводникам, необходимым для производства оружия 3.05.2022, 23:39

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Об этом президент США заявил во время визита на завод Lockheed Martin.

Соединенные Штаты должна стать основным производителем полупроводников и лишить Россию доступа к этим технологиям. Об этом президент США Джо Байден заявил 3 мая во время визита на завод Lockheed Martin в Алабаме, где, среди прочего, производятся поставляемые Украине переносные ракетные комплексы Javelin.

Трансляцию выступления выступления вел "Голос Америки".

"Я повторяю и повторяю: США могут производить свои полупроводники. Мы провели значительную модернизацию, но перестали инвестировать в себя. И это значит, что мы хотим вернуть в игру и стать основным производителем полупроводников", – сказал Байден.

Он добавил, что "компьютерные чипы питают значительную часть современной жизни".

"Это наши телефоны, наши технологии. [Полупроводники] играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим полупроводниковым технологиям", – отметил президент США.

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